中央經濟工作會議：貨幣政策由鬆緊適度變為靈活適度

中央經濟工作會議在貨幣政策方面，由鬆緊適度變為靈活適度。對此，有專家認為，貨幣政策總體的基調要偏積極和寬鬆一點。

《每日經濟新聞》報道，12月10日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議指出，穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，降低社會融資成本。要深化金融供給側結構性改革，疏通貨幣政策傳導機制，增加製造業中長期融資，更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題。

與2018年相比，本次會議對貨幣政策的表述由「鬆緊適度」變為「靈活適度」。同時，此次會議還提到「增加製造業中長期融資」。對此，多名專家就此次會議中關於金融的相關內容進行了解讀。

中共經濟會議提出，貨幣政策要靈活適度等。（VCG）

貨幣政策要靈活適度

會議指出，穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，降低社會融資成本。

相比於2018年的中央經濟工作會議，貨幣政策由「鬆緊適度」變為「靈活適度」。具體來看，2018年關於貨幣政策的表述為「穩健的貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕，改善貨幣政策傳導機制，提高直接融資比重，解決好民營企業和小微企業融資難融資貴問題」。

興業研究宏觀分析師郭於瑋表示，2020年既是實現全面小康的決勝之年，也是三大攻堅戰達標之年。為了實現經濟總量合理增長和防範化解重大風險的平衡，貨幣政策手段需要更具靈活性：一方面，通過深化LPR改革，以改革的方式促進實體經濟融資成本下降；另一方面，社融增速或略高於名義GDP增速，以體現逆周期調節。

中信證券固定收益首席分析師明明表示，「從『鬆緊適度』到『靈活適度』，貨幣政策總體的基調要偏積極和寬鬆一點。因為鬆緊適度裏有一個『緊』字，但今年『緊』字沒有了，這就是說，貨幣政策會中性偏鬆一點，而且會更加靈活。」

盤古智庫高級研究員吳琦認為，全球多家央行宣布降息，美聯儲貨幣政策轉向「鴿派」，使得中國貨幣政策自主調控空間增大，同時，這也與中國國內結構性和周期性問題影響有關，主要體現為：一是結構化、定向化的特徵日益凸顯，預調微調手段日益豐富；二是數量型和價格型貨幣政策工具的運用和協作也日益完善。「靈活適度還是實現穩增長和防風險平衡的需要。」吳琦表示。

中國銀行國際金融研究所研究員范若瀅表示，未來貨幣政策有望更加寬鬆，主要原因：一是經濟下行壓力加大，實體企業融資成本下行並不明顯，仍需要加大貨幣政策逆周期調節；二是美聯儲多次降息後中國貨幣政策外部環境更加寬鬆；三是雖然通脹有上行壓力，但主要受豬肉價格上漲影響，屬於短期因素，且核心CPI並不高，不會對貨幣政策造成明顯制約。

增加製造業中長期融資

需要注意的是，此次會議提到，「要深化金融供給側結構性改革，疏通貨幣政策傳導機制，增加製造業中長期融資，更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題」。「增加製造業中長期融資」的表述是近年來首次在中共經濟工作會議上提出，在2016年、2017年、2018年都未曾提到過。

對此，吳琦表示，製造業轉型升級是經濟高質量發展的重要支撐，目前實體企業有效融資需求不足，而且金融機構對風險較高的中長期貸款依然較為謹慎，更偏好於相對低風險的短期貸款。提高中長期融資，對於當前穩增長、穩預期、穩投資意義重大。

明明表示：「目前，製造業還是整個經濟結構中的關鍵點。同時，中國未來要追求高質量的經濟增長，在這個過程當中，製造業可能是非常關鍵的一環，但是，考慮到目前中國國內外經濟下行壓力還是比較大，總體看，2019年以來製造業投資還是比較低迷。所以，他覺得2020年還是需要進一步地去支持製造業的中長期融資，這裏面既包括要增加製造業的中長期信貸投放，同時也要進一步降低製造業的中長期融資成本。」

范若瀅認為，會議提出「增加製造業中長期融資」，主要考慮：一是製造業投資增速低迷，企業信心不足，穩製造業投資是穩增長的關鍵；二是當前融資供給與企業融資需求在期限方面存在錯配，金融機構提供的產品以短期貸款為主，難以滿足企業中長期發展需求。

郭於瑋表示：「受外需走弱的影響，2019年以來製造業投資增速顯著下滑。在保持宏觀槓桿率基本穩定的前提下，支持製造業投資需要在保持信貸總量增長穩定的同時優化信貸結構，使更多的信貸資源流向製造業企業。中共經濟工作會議強調增加製造業中長期融資，意味着未來製造業中長期融資的佔比可能進一步提高，中國央行可能通過MPA考核等方式引導金融機構加大製造業中長期貸款投放力度。」