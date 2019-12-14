中國「點名」22項任務 「交通強國」具體要幹什麼

中國交通運輸部消息，《交通運輸部關於開展交通強國建設試點工作的通知》（簡稱《通知》）已於近日下發。22項相關「交通強國」的建設試點任務正式發佈。這標誌着中國《交通強國建設綱要》的第一階段實施工作已經正式啟動。

根據該《通知》要求，中國將通過未來1年至2年時間，取得試點任務的階段性成果，用3年至5年時間培育若干在交通強國建設中具有引領示範作用的試點項目。

中國交通產業正在快速發展，並且帶動製造、通訊等相關產業加速發展。（VCG）

目前，河北雄安新區、遼寧省、江蘇省、浙江省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣西壯族自治區、重慶市、貴州省、新疆維吾爾自治區、深圳市等13個地區被確定為第一批交通強國建設試點。此外試點單位還包括，地方交通運輸及鐵路、民航、郵政主管部門，企業（含中央管理企業）、高校、科研單位、社會團體，以及交通運輸部直屬各級部門和單位。

此次交通強國建設試點共包括4各領域22項任務，分別為：

1.交通基礎設施高質量發展。推動城市軌道「四網融合」，加快推進鐵路專用線建設；加強鐵水聯運，加快重要港區集疏運鐵路建設；推進城鎮化地區公路與城市道路規劃建設標準銜接，加強高度城鎮化地區高速公路空間複合利用。

2.跨區域綜合運輸大通道。以區際、跨境通道基礎設施為重點，構建多向連通綜合運輸大通道，有效支撐國家重大戰略實施。

3.農村交通基礎設施。建設「四好農村路」，推進深度貧困地區農村公路儘量向進村入戶傾斜。

4.綜合交通一體化樞紐。依託世界級城市群，打造具有全球競爭力的國際海港樞紐、航空樞紐、郵政快遞核心樞紐。

5.交通與旅遊等產業融合發展。推動交通與旅遊融合發展，探索有效途徑，推動交通與裝備製造等相關產業融合發展。

6.技術研發與裝備升級。提升交通關鍵裝備設備自主創新和研發能力，發展先進裝備與技術，在核心關鍵領域取得重大突破。推進裝備技術升級，淘汰落後技術和高耗低效交通裝備。積極推廣應用產品質量追溯技術。

7.設施設備標準化單元化。推廣跨方式快速換裝轉運標準化設施設備。推進多式聯運信息互聯、系統共建，促進信息資源交互化共享。推動北斗導航在運載工具廣泛應用，郵政車、長江干線航運船舶率先實現北斗導航全覆蓋。

8.智能交通。推廣與智能交通裝備協同的新一代交通基礎設施，發展自動化快遞分撥中心和快遞無人機，大力提升基礎設施智能化水平。建設綜合交通運輸大數據中心，打造基於城市智能交通系統的城市「交通大腦」。推進跨部門跨區域信息合作共享。

9.科技興安。充分利用多種科技手段提升交通安全生產和防控水平。

10.綜合交通運輸體制機制改革。深化落實交通運輸大部門制改革。

11.交通運輸制度體系創新。深入推進交通運輸法治政府部門建設，完善與綜合交通運輸相關的法律法規和標準規範體系。

12.交通運輸現代市場體系建設。健全市場準入制度，完善市場退出機制。

13.交通運輸高水平對外開放。充分利用自貿區、自貿港口岸監管和政策創新，優化交通運輸對外開放政策，吸引國際中轉。擴大航空運輸航權開放。

14.交通運輸安全發展體系建設。

15.深化交通運輸投融資體制改革。推進交通運輸領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革。探索按融資需求確定收費公路專項債券額度的方法以及收費公路長期專項債券制度。推廣運用PPP模式。

16.現代物流。優化運輸結構，推進大宗貨物及中長距離貨物運輸向鐵路和水運有序轉移。創新智慧港口物流運作模式，加快培育世界一流交通運輸企業。完善航空物流網絡。加快推進道路貨運行業整合。加快推動快遞擴容增效和數字化轉型，構建國際寄遞物流供應鏈體系。創新城市物流配送模式。

17.城市交通擁堵治理。優先發展城市公共交通。

18.綠色交通。深入貫徹生態文明理念。

19.交通運輸業態模式創新。探索創新新型貨運組織方式。規範完善網約車、網絡平台貨運等新業態管理，推進遊艇旅遊、房車露營、自駕車旅行等新業態建設。

20.交通政務服務便利化。

21.現代化人才培育。

22.交通文明。

按照《交通強國建設綱要》規劃從2021年到2035年，中國將建成「三張交通網」「兩個交通圈」以及「交通信息基礎設施網絡」。屆時中國不僅將擁有更高效的國內經濟的整合、協調能力，而且也將大幅提升全球經濟的整合程度和協調效率。並且，相關交通、信息基產業的投資也將拉動包括「一帶一路」國家在內的全球經濟的提升。