宏利︰貿易戰明年仍困擾亞洲地區　東南亞國家或成中國替代者

宏利投資管理今日（18日）發布2020年投資展望報告，認為中美雙方面的磨擦將會將繼續困擾區內市場，而兩方的多階段貿易談判仍有破裂的風險，影響着投資氣氛。同時，宏利認為，隨著談判的焦點擴大至更複雜的議題，及美國公司又開始物色中國進口商品的「替代品」，他們睇好一些東南亞的國家，如馬來西亞、泰國、越南等。若環球製造業和供應鏈永遠退出中國，長遠來說越南將會成為主要最受惠者，其次會是馬來西亞、新加坡及印度。

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲指，貿易爭議降溫已為亞洲區經濟活動提供生機。同時，結合美元轉弱的可能性，當地利率下跌，亞洲科技業的基本面改善，以及非必需消費品開支增加等多種因素，應能助亞洲企業錄得比已發展市場優勝的業續。

他又指，由於美國供應來源存在不確定因素，令中國科技公司持續尋找替代零件公司，加上智能手機零件的訂單數量高於預期，以及加快推出5G相關產品應能持續令台灣電子供應商受惠。

宏利認為，亞洲當地貨幣債券市場有投資價值，因為亞洲固定收益將在2020年繼續相對受惠於利好的宏觀環境， 而相信優質的亞洲信貸可望獲得支持。 但提醒投資者應着緊防範全球經濟能力帶來的風險。