貿發局料明年出口跌2%　稱保護主義擴散　全球經濟不振風險增加

本港貿易前景不樂觀。香港貿易發展局預測，本港明年整體出口值按年縮減2%。同時公布11月中進行的出口值指數調查，調查顯示，出口值創歷史新低，只有18.8，比先前2008年第四季錄得最低紀錄22.3點還要低3.5點，反映港商看淡前景。香港貿發局研究總監關家明指出，環球經濟放緩及貿易摩擦持續影響香港出口，保護主義進一步擴散，亦令全球經濟持續不振的風險越來越高。

貿發局指，受到全球需求低迷和中美貿易磨擦仍未解決影響，香港出口表現持續疲弱。今年首10個月出口總值比去年同期下跌5.1%。

出口市場方面香港對美國出口跌幅最大，達13.2%，對歐盟和內地出口則分別下降4%和6%。 但貿發局指，香港的跌幅，較鄰近地區相比其實不是特別嚴重，因為鄰近的新加坡、日本、韓國的出口分別下跌6.1%、5.2%及10.7%。

但主要行業出口當中，貴重珠寶進口仍然保持增長，增幅10.7%。而電器出口亦增長5.5%

香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻指，中美貿易摩擦持續，令56.5％港商生意有不利影響。（資料圖片）

中美貿易戰下港商被殺價

香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，本港主要行業的第四季出口指數均遠低於50的盛衰分界線，當中以電子及鐘錶業跌幅最大，分別降至18.2及15.5，是有紀錄以來的最差水平，顯示出口商對前景愈來愈不樂觀。

但在各出口市場中日本被受訪港商看高一線，指數為47.4。 中國內地及美國緊隨其後，同時錄得40.1歐盟則下跌4.5至36.8。

她又解釋，在中美貿易摩擦已對受訪的56.5％港商生意產生有不利影響。除訂單下跌外，亦有更多港商被壓價，數據比上季的44.1％，增加至今季58.1％。

關家明：廠商勿忘提升自我競爭力

貿發局指，在中美貿易磨擦的陰霾下，今年有廠商設生產基地於東非，當中包括埃塞俄比亞、肯亞等地。相信是受到當地有龐大的勞動人口、輕工業發展迅速及消費市場不斷增長的因素而影響。香港貿發局研究總監關家明建議，廠商除了將廠房硬件搬到新地方下，而要着重如果提升自我競爭力，吸引新客戶。

他又提醒，中美貿易戰可能會持續，甚至會波及金融及非經濟等層面，或間接衝擊外貿環境，業界及政府需要有更多方法應對。