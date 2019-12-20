特斯拉股價創新高　分析師唱好料仍能翻番

特斯拉股價12月19日再創歷史新高，知名分析師認為，特斯拉的的利潤將會繼續增長，吸引一批新的股票買家。

《騰訊網》報道，前華爾街分析師加里·布萊克（Gary Black）19日表示，雖然戴姆拿和奧迪等汽車製造商均推出了自己的電動車，但特斯拉在電池續航能力方面具有優勢。這對購車者至關重要。布萊克認為，特斯拉股價還能較當前股價翻一番，市值超過1400億美元。

特斯拉股價19日再創歷史新高，較前一交易日上漲2.8%，報收於404.04美元，市值達到730億美元。這也意味着特斯拉的市值已遠遠超過美國汽車製造商通用汽車，在全球汽車產業排名第三，僅次於德國大眾汽車和日本豐田汽車。

2019年10月18日，上海臨港新片區，航拍特斯拉超級工廠。（VCG）

布萊克上世紀90年代曾在Bernstein任職，目前擔任資產管理公司Aegon Asset Management的首席執行官。他表示，特斯拉淡倉的主要觀點是這家公司已佔到美國電動車市場75%的份額，隨着老牌豪華汽車廠商推出自己的電動車，並以其強大的品牌和經銷商網絡為後盾時，特斯拉的份額將會迅速下滑。然而實際情況卻是梅賽德斯電動車在美國的發佈被推遲到2021年，捷豹和奧迪的新電動車銷售緩慢。

按照布萊克的觀點，特斯拉當前的電動車年化產量約為40萬輛，到2024年將達到180萬輛，佔美國汽車市場大約10%的份額。到2024年，特斯拉未計入利息、税費、折舊和攤銷的淨利潤將達到80億美元，每股收益達到27美元。按照30倍的動態市盈率計算，特斯拉股價能夠達到約800美元。 「我是一名價值投資者，但我喜歡以低於內在價值的價格購買成長型公司的股票，」他說。

料特斯拉盈利仍上揚

特斯拉在第三季度出乎市場意料的實現盈利。布萊克認為，特斯拉的的利潤將會繼續增長，吸引一批新的股票買家。他說：「一旦持續盈利，企業就能吸引更廣泛的機構買家。」

布萊克還表示，環境、社會和治理運動強調的社會責任投資的增長，應該會讓特斯拉受益。「環境、社會和治理投資者希望買入對世界產生積極影響的公司，而不僅僅是避開像煙草這樣的領域，」他說。

他補充稱，特斯拉空方面臨的壓力將會增加。最近做空特斯拉股票的數量高達2,800萬股，相當於20%的流通股。布萊克認為，特斯拉的資產負債表，熊市的另一個焦點，將隨着利潤開始持續上升而逐漸改善。該公司在第三季度末有大約110億美元的長期債務和7億美元的年度利息支出。布萊克表示，如果特斯拉能在2020年產生30億美元的息税折舊攤銷前利潤，該公司將很容易支付利息支出，並消除對資產負債表的擔憂。

布萊克說，任何對特斯拉預測的關鍵，是電動汽車在美國市場的滲透程度有多大，以及該公司的份額。兩者都有相當大的爭議。他預計，到2024年電動車將佔到美國汽車市場25%的份額，遠遠超過當前的3%。但因為競爭加劇，特斯拉的份額則會從目前的78%滑落至40%。即便是如此，這也意味着特斯拉在美國市場將銷售出180萬輛電動車。按照布萊克的觀點，一旦消費者接受電動車，他們就不會再使用汽車。