人行數字貨幣研究所：數字貨幣不具炒作性

中國很可能成為第一個發行數字貨幣的大國。值得關注的是，官方消息顯示，數字人民幣不具有炒作特性。

據《第一財經》報道，2019中國金融學會學術年會曁中國金融論壇年會12月21日在北京召開，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，對於人民銀行研發的數字人民幣，並不是大家理解的加密資產，而是人民幣的數字化。「幣花不炒，人民幣是用來花的，不是用來炒作的，既不具有比特幣的炒作特性，也不具有像『穩定幣』一樣需要貨幣籃子資產進行幣值支撐的要求。」他稱。

除了各國央行推出本國數字貨幣，事實上各界也開始關注推出全球性數字貨幣的可能性。（VCG）

簡而言之，穆長春的話主要傳導了兩層含義——其一，中國法定數字貨幣的標準名稱是「DC/EP」（Digital Currency Electronic Payment），其不具備炒作性；儘管幣值穩定，但DC/EP也並不是近年來國際上湧現的穩定幣（Stablecoins）。

就國際趨勢而言，中國無疑在數字貨幣的研發方面走在了前列。國際清算銀行（BIS）2018年對63家央行進行的調查也顯示，主要受訪者都表示正在研究為央行數字貨幣開發概念驗證（PoC），但多數都並沒打算真的要推出。2019年相關機構的調研結果也類似。相比之下，中國對數字貨幣的研究已長達4年多，儘管沒有具體的推出時間表，但據瞭解，在若干城市的試點會很快展開。