馬雲：世界變革才開始　貿易戰未結束

阿里巴巴創始人馬雲表示，中美貿易達成第一階段協議後，真正變革的才開始，未來20年，世界經濟會充滿存在各種難以想象的機遇和挑戰。

《澎湃新聞》周五（20日）報道，由湖北省政府主辦的第四屆楚商大會在武漢召開。會上，浙江商會總會會長、馬雲公益基金會創辦人、聯合國可持續發展目標倡導者馬雲被聘為湖北省人民政府經濟顧問。

馬雲談中美貿易戰，稱未來將大面臨難以想象的機遇與挑戰。(VCG)

在致辭中，馬雲表示，當前世界將有三大巨變，第一是世界格局的變革。他說，「今天的世界變得越來越複雜，很多人覺得貿易達成協議鬆了一口氣。其實我覺得這是真正變革的開始，這份協議我認為不是為了保持過去，而是要創造未來。這份協議影響的不僅僅是中國、美國，巴西、澳洲、阿根廷等我們所知的幾乎所有國家都會受之影響。」

馬雲說，協議簽訂意味着過去的貿易模式結束，新一輪的全球化、新的貿易系統、新的貿易規則、新的貿易機遇出現和重構。未來20年，世界經濟會充滿存在各種難以想象的機遇和挑戰。

認為金融及物流遊戲規則需重構

第二是技術的變革，馬雲認為不僅貿易規則要改寫，金融、物流的遊戲規則也都要重構，物流不再是體力勞動，而是變成腦力勞動。馬雲說，21世紀需要迫切找出適應21世紀的金融體系，物流也是一樣。最新的數據是中國一年的包裹已經超過600億個，佔全球一半。

從2019年開始，中國每年新增包裹數量已經超過整個美國這個國家的數量。十年以前中國物流成本是世界上最貴的國家，短短不到十年，通過市場的力量、民營企業的力量和技術的力量，建立起全世界最強大、最先進的快速物流體系。這些包裹高效流動的背後是技術、是數據，是物流的變革，也是製造業、服務業、產業鏈的變革。

中國經濟走向現代服務業

第三是中國國內的經濟結構也在改變，從製造業走向現代服務業，內需是中國百年不遇、千載難逢的金礦。「我們不能把實體經濟和虛擬經濟對立，不能把製造業和金融業對立，不能把線上與線下對立，不能把服務業和製造業對立，沒有金融的發展，哪來實體經濟的發展，更沒有成功的服務業。」馬雲以海底撈和阿里巴巴為例，進一步強調為什麼「不能把服務業和製造業對立起來」。馬雲說，海底撈是強大的製造業，只是端上菜的那一刻是服務業，阿里巴巴也是製造業。

「過去靠製造業解決就業，未來靠服務業解決就業，必須在發展先進製造業的過程中，真正大力發展現代服務業。我們不能因為豬出現了問題，大力恢復養豬，再回到昨天的環境污染。」馬雲說。