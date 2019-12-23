TNG遭旗下馬來西亞FinTech公司股東起訴　發言人否認相關指控

電子錢包營運商TNG遭到跨境支付平台Tranglo股東起訴，又遭對方指嚴重阻礙業務營運，及拒絕向股東派發股息等。Tranglo股東提出對Tranglo清盤，同時亦指出TNG早年公布的A輪﹑總值1.15億美元融資，資金從未兌現。

TNG去年10月提出向馬來西亞政府關聯私募股權基金管理公司Ekuinas，收購跨境支付平台公司Tranglo的60%股權。

Tranglo股東Impiro Asia及Mohammad Hassan Rasheed Gharaybeh，共同對TNG金融科技集團提出起訴，被告包括江慶恩、TNG行政總裁黃永智、Tranglo聯合創辦人Sia Hui Yong及Tranglo。兩名股東合共持有Tranglo 13.6%股權。

TNG作出回應，指自2019年10月以來已知悉該訴訟的存在。TNGFG和其創辦人江慶恩在採納法律意見並進行相關之法律程序，因此現階段無法發表評論或提供進一步的信息。

TNGFG又否認報導及該訴訟中的各項指控，並認為媒體應把那些有可能會損害集團聲譽的錯誤信息或虛假陳述删除。TNGFG管理層認為該訴訟將不會對TNGFG 的全球業務造成任何負面影響。