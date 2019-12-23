人行調查﹕4成銀行家及企業家稱宏觀經濟偏冷

人民銀行公佈四季度銀行家問卷調查報告顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為30.7%，比上季下降3.3個百分點。其中，有40%的銀行家認為當前宏觀經濟「偏冷」，比上季增加 6.6個百分點。

調查顯示，貸款總體需求指數為65.3%，比上季降低0.5個百分點，比上年同期提高2.3個百分點。當中，製造業貸款需求指數為59.2%，比上季提高0.2個百分點。

大型企業貸款需求指數為54.9%，比上季提高0.5個百分點；中型企業為 57.1%，與上季持平；小微企業為69.6%，比上季降低0.6個百分點。

貨幣政策感受指數為55.1%，比上季提高0.6個百分點，比上年同期提高2.0個百分點。其中，80.2%銀行家認為貨幣政策“適度”，比上季減少2.7個百分點。但有15%則認為貨幣政策“寬鬆”，比上季增加2.0個百分點，對下季度，貨幣政策感受預期指數為61.1%，高於本季6.0個百分點。

企業家宏觀經濟熱度指數按季下降

人行又公佈的四季度企業家問卷調查報告顯示，企業家宏觀經濟熱度指數為31.9%，比上季低0.5個百分點，比去年同期低3.5個百分點。其中，37.9%的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，60.5%認為「正常」，1.6%認為「偏熱」。

調查顯示，出口訂單指數為43.2%，比上季低1.2個百分點，比去年同期低2.3個百分點。其中，13.6%的企業家認為出口訂單比上季「增加」，59.2%認為「持平」，27.2%認為「減少」。

國內訂單指數為49.1%，比上季提高2.1個百分點，比去年同期低0.9個百分點。其中，18%企業家認為本季國內訂單比上季「增加」，62.2%認為「持平」，19.8%認為「減少」。

同時，經營景氣指數為55.5​​%，比上季提高2.2個百分點，比去年同期低2.3個百分點。其中，24.4%企業家認為本季企業經營狀況「較好」，62.3%認為「一般」，13.3%認為「較差」。

人行發表調查報告，反映銀行家及企業家看淡宏觀經濟前景。（視覺中國）

城鎮儲戶物價預期指數環比下降

人行公佈了四季度城鎮儲戶問卷調查報告，下季度物價預期指數為64.4%，比上季下降1.1個百分點。其中，34.9%居民預期下季物價將「上升」，45.7%居民預期「基本不變」，9.2%居民預期「下降」，10.3%居民「看不準」。

對下季房價，26.5%居民預期「上揚」，51.5%居民預期「基本不變」，11.1%居民預期「下降」，10.9%居民「看不準」。

本季就業感受指數為44.5%，比上季下降0.9個百分點。其中，15.1%居民認為「形勢較好，就業容易」，51.5%居民認為「一般」，33.4%居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為51.9%，比上季下降0.6個百分點。

本季收入感受指數為52.6%，比上季下降1.5個百分點。其中，17.3%居民認為收入「增加」，比上季下降2.1個百分點，70.6%居民認為收入「基本不變」，比上季上升1.2個百分點。收入信心指數為 53.1%，比上季下降0.3個百分點。