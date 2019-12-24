中美博弈帶挈　澳洲稀土企業股價飆漲近50%

儘管美國可以通過和澳洲的合作獲得稀土原料的供應，但是想要得到能夠應用於生產的高純度稀土材料（必須經過提煉分離），美企恐怕短時間內都無法擺脱對中企技術的依賴。

澳洲萊納斯公司（Lynas）擁有維多利亞大沙漠邊緣的韋爾德山稀土礦區。公司股價2019年飆漲近50%。

據台灣《經濟日報》網站12月21日報道，萊納斯是內地以外的少有的稀土採礦業者。

報道稱，萊納斯2019年之所以能前景良好，一方面是美國希望在全球範圍內發力稀土，另一方面則因為萊納斯實力較強，其基礎早在10年前便已打下。多年前，日本擔心高科技業發展命脈被掐住，決定投資韋爾德山，以確保稀土供應來源。

報道介紹，雙日株式會社獲日本政府資金支持，簽署了2.5億美元的供應合約，取得自韋爾德山開採的稀土。報道表示，這份合約為萊納斯當時打算在馬來西亞興建的處理廠提供了資金。

稀土對於電動車、計算機、軍事設備等來說不可或缺。中國連雲港碼頭待出口的稀土礦。（VCG）

另有報道稱，澳洲稀土礦商阿拉弗拉資源有限公司（Arafura Resources）表示，該公司已經與美國稀土（USA Rare Earth）簽署了初步協議，預計將於2020年第一季度簽署最終協議。

按照協議，美國稀土將加工處理阿拉弗拉澳洲工廠運送過來的混合中重稀土碳酸鹽產品。據悉，這一類中重稀土主要應用於磁鐵生產，或者是電動汽車、混合動力汽車和風力渦輪機的製造。對此，美國稀土公司首席執行官表示，美國和澳洲的合作可以滿足美國建立獨立於亞洲的稀土供應鏈的需要。

值得關注的是，中國是全球稀土第一儲量大國，也是第一生產大國，以23%的稀土資源承擔了全球市場90%以上的供應，其中關鍵的重稀土分離技術，也同樣掌握在中企手中。所以一直以來，美企都是依賴中企的技術來完成這關鍵的一環。

中國增加2019年稀土開採量

11月8日，中國工業和信息化部、自然資源部下達了2019年度稀土開採、冶煉分離總量控制指標及鎢礦開採總量控制指標的通知。通知中將2019年稀土開採、冶煉分離總量分別提升到13.2萬噸和12.7萬噸，分別高於2018年的12萬噸和11.5萬噸，是「有史以來的最高配額水平」。

這項消息一發布，外界就給予了高度關注，紛紛猜測中國稀土增產背後的「深意」。《路透》11月8日報道稱，此舉可能緩解外界對全球最大稀土生產國中國將限制稀土供應的擔憂。

但是也有諸如《日經中文網》等媒體認為，中國此舉意在打一場「稀土戰爭」，靠擴大產能擠壓美國等進入者。