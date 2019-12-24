海航一筆13億元人民幣債券今日到期　已於本月6日起停止買賣

近年不時面臨財務困難，並且積極出售旗下資產寬的海航集團，有1隻總值13億元（人民幣‧下同）在今日到期。由於在本月6日，海航稱受到重大事件，從該日起停止該債券交易，因此市場人士關注最終海航會如何處理。

據《彭博》報莓道，該筆債券為「09海航債」，年利率為7.6厘，發行債券的資金用於購買飛機，停牌前報97.55元。報道又指出，海航旗下的公募債，未曾發生違約。

不過海航系內其他公司，卻曾出現違約。報道指出海航旗下的美蘭機場，兩筆分別為30億元及2億美元的美元計價債券，出現未兌付情況，在昨日更宣有延遲支付「16美蘭機場MTN001」共9,750萬元利息。

分析師料最終可償還債券

報道引述信貸分析機構Bondcritics Ltd的管理合伙人Warut Promboon指出，海航最令人關注之處在於缺乏流動資金，而系內架構過於複雜，導致系內調動資金出現困難，惟相信海航擁有充裕信貸額度，向債券持有人償還有關債券。

海航在2016年及2017年期間，多次在海外進行收購，並成為希爾頓酒店及德銀的大股東，同時在世界各地擁有貴重物業。可是海航等內地明星企業在海外併購時，亦導致集團債務持續增加，因此遭到中央政府壓力需要逐步減持資產，以減輕債券壓力。