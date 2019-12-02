【香港航空危機】母公司海航獲國開行組銀團泵水40億　傳周五出糧

香港航空財困纏身，空運牌照局今（2日）督促其改善財政，否則釘牌，本周六（7日）前會有決定。據悉，港航財務狀況出現新轉機，有內部消息流傳，員工可望於本周五（6日）出糧，亦已出現新投資者，此意味港航或可暫逃被釘牌之劫。綜合各方消息，有指白武士是國家開發銀行，已與海南航空簽署借貸協議。 母公司海南航空今晚發公告，公布會議審議並通過了《關於向銀行申請貸款的報告》，公司董事會同意與以國家開發銀行為牽頭行及代理行的八間銀行銀團簽署貸款合同，由公司向銀團申請貸款共計 40 億元人民幣（折算44.5億元港幣），用於海航控股及下屬航空公司的航油、航材、起降費、人員工資、飛機租金等經營性支出。

海航集團原本持有香港航空與香港快運，最終出售快運予國泰。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

空運牌照局今發最後通牒 周六死線

港航財困纏身，過去一周接連出現削資方案，包括停辦部分航線、停止機上娛樂系統服務，又延遲向員工出糧，其營運狀況再響起警號。​事實上，港航自今年陷入大股東爭拗後，財政一直未復穩健。本港空運牌照局今日（2日）發出最後通牒，督促其改善財政狀況，為港航牌照附加兩項條件，包括需注資，以及達到一定程度現金流，否則可撤銷或暫時撤銷牌照，牌照局會於本周六（7日）或之前公布有關決定。



港航內部人心惶惶，不過，今日晚上，員工圈內開始流傳一則消息，表明出糧有望，又稱空運局已開綠燈，並與公司達成協議，實行重組包括調整飛航路線、減機師人手等，以期繼續經營。

+ 13 + 12 + 11

八銀行各提供5億貸款

港航主要股東海南航空今晚在公告中表示，海航控股董事會已同意公司以國家開發銀行為牽頭行及代理行，與以中國進出口銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行為初始貸款人組成的銀團，簽署貸款協議，由公司向銀團申請貸款，合共40億元人民幣，銀團內八間銀行將各提供5億人民幣。

公告亦披露，貸款協議期限為3年，首2年為寬限期。貸款利率為固定利率，即年利率4.75%，在合同約定的貸款期限內執行利率不作調整。公告稱，貸款將用於海航控股及下屬航空公司的航油、航材、起降費、人員工資、飛機租金等經營性支出。

熟悉航空界運作的FB專頁「K's Aviation」作者KS亦指，相信國家開發銀行與海南航空的借貸協議，有助港航暫渡危機。據其了解，港航亦會按原定計劃調整機隊。不過，他提醒，有保險公司已將港航營運問題列作不受保情況，建議消費者購買機票時多加考慮。