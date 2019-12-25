人民銀行副行長陳雨露：投資者對中國市場更重視　資本流入大增

雖然中國經濟增速有所下滑，但仍高於美國、日本和歐元區等發達經濟體，對外資仍是很有吸引力。中國商務部最新數據顯示，2019年前11個月，中國新設立外商投資企業3,6747家，實際使用外資8,459.4億元（人民幣，下同）按年增長6.0%。在國際形勢複雜嚴峻、全球貿易投資低迷的背景下，取得這樣的成績實屬不易。

中國人民銀行副行長陳雨露表示，目前中國A股、國債、政策性金融債等資產都已經被納入到明晟、富時羅素、標普道瓊斯、彭博巴克萊等多個國際重要的股票債券指數，國際投資者對中國市場更加重視，國際資本流入在大幅增加。2019年前三季度境外投資者淨增持境內債券和股票900億美元左右。同時中國金融機構走出去的步伐也在加快，截止到2019年6月底，23家中資銀行一共開設了1,400多家海外分支機構，覆蓋了全球67個國家和地區，初步實現涵蓋全球的業務網絡。

在日前召開的中國國務院常務會議上，《中華人民共和國外商投資法實施條例(草案)》正式通過，將於2020年1月1日起與外商投資法同步配套實施。這意味着在對實行40年的外商投資法律制度進行根本性調整後，相關工作將正式進入落地階段。後期在此引領下，中國營商環境還將持續優化，屆時，內外資企業在華必將能實現更加平穩健康的發展。

此外，12月19日中國商務部發言人高峰表示，1月至11月，中國境內投資者共對全球166個國家和地區的5,791家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資6,803.1億元人民幣，按年下降1.2%。高峰表示，中國對外投資結構持續優化，前11個月，六成對外投資流向租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業，佔比分別為32.5%、17.7%、11.2%。其中，流向製造業、批發和零售業的對外投資分別按年增長6.4%和24%。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新項目。