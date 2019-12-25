中國人瘋買全球奢侈品　貢獻率達九成

貝恩公司與意大利奢侈品行業協會Fondazione Altagamma聯合發佈《2019年全球奢侈品行業研究報告（秋季版）》（簡稱《報告》）顯示，2019年中國奢侈品市場整體銷售額增長26%。中國籍消費者對全球個人奢侈品市場持續性增長的貢獻率達到90%。

按恒定匯率計算，2019年全球奢侈品市場整體銷售額（包含奢侈品及奢侈體驗）增長4%，達1.3萬億歐元（1歐元約合1.108美元）。其中核心的個人奢侈品市場銷售額也增長4%，達2810億歐元。

中國成全球奢侈品消費最強增長。（VCG）

作為全球奢侈品行業的主要增長引擎，中國內地奢侈品市場在2019年延續了過去幾年的強勢表現，市場整體銷售額增長了26%，達300億歐元。從增長貢獻來看，中國籍消費者對全球個人奢侈品市場持續性增長的貢獻率達到90%，佔據全球個人奢侈品消費總額的35%。

至於增長原因，《報告》稱，中國政府有利的政策加上國內外價差縮小進一步刺激了中國奢侈品市場本土消費的增長。

值得關注的是，數據顯示，按恒定匯率計算，2019年全球個人奢侈品二手市場實現增長，整體銷售額達260億歐元。在增長的個人奢侈品品類中，鞋履和珠寶是2019年增長最快的兩個品類，均實現了9%的增長，其次是皮革製品增長7%和美粧產品增長3%。手錶品類整體表現疲軟，下滑了2%。