上海抽檢市場服裝質量　Coach、Tory Burch部分女裝列不合格

上海市場監管局的微信公號周二（3日）發布消息稱，近期該局集中組織執法力量對本市流通領域銷售的奢侈服裝、絲綢服裝、女式裙裝進行了市場檢查和質量抽檢，共計抽檢255批次，56批次不合格。其中，Coach、Tory Burch、DKNY、BOY London、Tommy Hilfiger等知名品牌在列。

Tory Burch上海店。（Tory Burch官網）

上海市場監管局稱，此次抽檢對36間企業銷售的54個品牌125批次奢侈服裝進行了市場檢查和質量抽檢，經檢測，有23批次不合格，不合格檢出率為18.4%。不合格項目涉及pH值、附件抗拉強力、色牢度等強制性標準。

抽檢針對42個品牌60個批次絲綢服裝。經檢測，有3個批次不合格，不合格檢出率為5%。不合格項目主要是纖維含量和耐濕摩擦色牢度。

市監局還對9家商場、專賣店銷售的69個品牌70批次女式裙裝進行了市場檢查和質量抽檢。經檢測，有30批次不合格，不合格檢出率為42.9%。主要不合格項目是可分解致癌芳香胺染料、pH值、色牢度、抗起毛起球性等，涉及多個國家強制性指標。

其中Coach的一款女士針織上衣被檢測出會起毛球，Tory Burch的一款女裝連衣裙被檢測出纖維含量和耐濕摩擦色牢度不合格，DNKY的一款女士上衣和一款女士裇衫被檢測出纖維含量不合格。

根據抽檢結果，市場監管部門已責令相關經營者立即停止銷售不合格商品，對庫存商品、在售商品進行全面清理，督促不合格商品經營者按照法律法規的要求主動採取措施，並對銷售不合格商品的經營者依法調查處理。

【不合格項目解讀】

纖維含量涉及紡織品是否貨真價實，商品原料的優劣是決定價值的一個重要因素，歷來是消費者最為關注的問題之一。 可萃取重金屬超標對嬰幼兒健康存在安全隱患。 可分解致癌芳香胺染料屬於致癌物質，國家強制性標準中明確禁用，消費者穿用存在安全隱患。 pH值不合格容易引起皮膚過敏，出現紅腫或瘙癢等情況。 起毛、起球不合格直接影響服裝穿著美觀性和舒適度。 附件抗拉強力不合格，附件是指在紡織產品中起連接、裝飾、標識或其他作用的部件，包括紐扣、粘合扣等扣合件以及拉鍊頭、拉片、拉袢、毛絨球、蝴蝶結及其他類似小部件等。附件脫落對兒童可能產生的危害主要是易被兒童吞食而導致窒息或其他安全隱患。 耐濕摩擦色牢度不合格，一方面容易掉色、沾色，直接影響紡織品正常使用，另一方面染料脫落觸及皮膚，容易引起皮膚過敏。

（上海市場監管局）