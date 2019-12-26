美國玩具商離不開中國　德媒：中國製造裝飾世界聖誕節

儘管與美國發生貿易戰，中國仍然是世界上最大的廉價商品生產國，全球近三分二聖誕節裝飾品都來自中國。

根據聯合國的最新數據，中國經濟增長對世界經濟增長的年貢獻率達五分一，這仍然是世界紀錄。

而德國聯邦統計局的數據則顯示，對於德國而言，中國是最大的商品供應國，領先於荷蘭、法國和美國。管理諮詢公司麥肯錫稱：「世界依賴中國在輕工業和勞動密集型工業中的產出。」

2019年6月26日，一名客商在義烏國際商貿城的一家商店採購聖誕商品。（VCG）

德國《法蘭克福評論報》周日（22日）文章《世界聖誕節，中國製造 聖誕節由「中國製造」》稱，全球近三分二的聖誕節裝飾品都來自同一個中國城市義烏，這裏供應了全世界60%的聖誕裝飾。

即使在貿易戰時期，該市的聖誕業務也進展順利。當地海關的數據顯示，從1月到10月，訂單數量按年增長24％，聖誕訂單已經超過19億元人民幣。該市官員說：「您可以看到裝滿聖誕禮物的集裝箱一個一個地運走。」其中一些通過火車運到附近的杭州、寧波和温州的集裝箱港口，其他的則沿着新絲綢之路一路向西運往歐洲。

中國擁有最佳分銷渠道及供應鏈

美國玩具商認為中國製造不可取代。據《新華社》報道，美國玩具商傑伊·福爾曼（Jay foreman ）經營一家玩具生產公司，深耕中國市場30餘年，約90%的產能在中國，和中國製造商建立了深厚、良好的合作關係。福爾曼認為，中國有「全球最好的生產分銷渠道和供應鏈，這對玩具廠商至關重要」。

福爾曼認為，他的企業「非常依賴中國高效的生產力」。同時，中國相關金融配套服務也十分齊全。他說：「中國工人很勤奮。他們是美國玩具業發展重要組成部分。工廠的設計和佈置以及工程師和操作員都是一流的。」