【異動股】759阿信屋母企中期多賺2.54倍　股價全日抽升17%

759阿信屋母企CEC國際（0759）中期多賺2.5倍，股價今早熱炒，一度飆39%，收報0.48元，仍有17.07%升幅，全日成交額達580萬元。

CEC國際在平安夜當日公布截至10月底止中期業績。股東應佔溢利能勁升2.54倍，主要受惠於出售一項零售業務自用物業所得之482.2萬元之增值入賬；每股盈利0.76仙，不派中期息。

759阿信屋期內加強銷售民生用品，包括米、麵食、糧油雜貨以及急凍食品，相反零食及休閑食品之份額有所減少。（資料圖片）

加強民生用品銷售

撇除一項出售事項，CEC國際期內收入按年微跌1.13%，至9.03億元。當中，零售業務分部收益錄得8.64億元，按年上升1.3%，佔總收益約96%。毛利方面，期內分部毛利2.98億元，較去年同期有輕微增長；分部毛利率為34.6%，按年減少0.1個百分點。

集團指，759阿信屋於期內加強銷售民生用品，包括米、麵食、糧油雜貨以及急凍食品，相反零食及休閑食品之份額有所減少。貨源方面，超過8成半商品為自行進口，來自全球61個國家或地區。

逆市淨增3間分店

另外，集團為控制成本，於期內決定關閉較高租金之分店，另覓相對較不「當眼」而呎租較相宜的位置開設新店。截至10月底，集團經營182間分店，期內結束6間分店，並另覓舖位新開9間分店，較今年4月底淨增加3間分店。

集團強調，分店網絡主要分佈於民生地段，包括公共及私人住宅的商場及商舖，平均每店面積為2,088平方呎。

員工方面，CEC國際稱，759阿信屋一向為員工提供具市場競爭力之酬勞，員工亦發揮理想的工作效率，使平均每店之人數能長期維持於約4人之低水平。