【優品360上市】吸金勁過阿信屋　4大「對決」拆解優品彈起原因

優品360（2360）近日招股，招股價介乎1元至1.2元，每手2,000股，入場費為2,424元，集資最多3億元。公司計劃未來4年間開設76間分店，計及現有85間分店，屆時規模將「拍得住」759阿信屋。 759阿信屋與優品可說是「老對手」，一間剛剛轉虧為盈，慢慢回氣；一間則大舉進攻，上市謀求大搞。記者翻查兩間公司業績，從經營數據、產品策略、分店佈局及財政狀況4大方向作「對決」，整體而言優品暫勝一籌。有股評家亦認為，中短期來說，優品新股有一定「值博率」，上市後股價有望升逾1成。

優品360以招股價上限1.2元計，上市後市值最高可達12億元。（鄭子峰攝）

成立於2010年的759阿信屋，以日本零食起家，輔以平價作招徠，成功在本港休閒食品市場「稱王」，截至今年3月底，市場份額估計達到39.7%。「後起之秀」優品360，於2013年開業，市佔率已升至21.6%，穩佔行業「二哥」地位。隨着優品360上市，將公司業績「盡現人前」，終於讓投資者可以比較兩間零食巨頭的優勝劣敗。

對決一、優品「以小勝大」 吸金力勁過阿信屋

優品360雖然是「後起之秀」，店鋪規模亦較阿信屋遜色，但如果從吸金力看，營運表現較「復原中」的阿信屋優勝。翻開優品招股文件， 截至今年3月底，優品全年進帳10.75億元，按年急增56%，毛利3.4億元，毛利率接近32%；不計上市開支，期內溢利上升1.31倍到5,823萬元。

至於阿信屋，據母公司CEC國際（0759）的業績報告顯示，截至今年10月底止，上半年零售業務收入8.52億元，毛利2.95億元，毛利率達到34.7%；惟首6個月經營溢利僅為234萬元，「年化後」相當於460萬元，但如果扣除994萬元利息等開支，盈利其實仍見紅。

兩間公司吸金力懸殊，某程度也因為阿信屋「唔爭氣」，至今仍受到早年盲目擴張、開店及入貨策略失效等因素衝擊；同時，毛利率由高位約4成逐潮回落，亦令利潤萎縮。

對決二、優品兼營遊客生意 阿信屋側重民生區

不說不知，優品初期以旅客生意起家，首家店鋪開設於水貨客較多的上水區，後來才開始改變發展策略，進駐地區商場，現時民生及遊客生意可謂平分秋色，這可從優品的店鋪網絡看到端倪。在優品擁有85家店鋪中，近半位於較多遊客消費的地區，例如有37家坐落在油尖旺、北區、屯門及元朗等較多內地客消費的地方；有6家店鋪位於火車站及機場等交通樞紐。以油尖旺區為例，優品擁有14間店鋪，佔總數的16.5%，貢獻近兩成總零售收入。

不過，這亦有利有弊。優品在招股書中指出，由於訪港旅客自2016年起減少，公司在翌年調整產品組合，推出平均售價較低及較小包裝產品，希望吸納更多本地顧客。這一策略導致優品每筆交易平均消費逐年遞減，由2016年平均90.9元，降至2018年的73.2元。

另一邊廂，擁有180多間店鋪的阿信屋，則較多在民生區「默默耕耘」，不少屋邨商場都有阿信屋的蹤影；以荃灣區為例，阿信屋在該區有8間店鋪深入麗城花園及馬灣等民生區，相反，優品於荃灣只有兩家分店，位處較多內地客購物的眾安街及愉景新城。

優品為吸納本地顧客，推出平均售價較低及較小包裝產品。（鄭子峰攝）

對決三、優品360 專注「休閒」 阿信屋「雜食」或拖累毛利

商品組合上，優品360 強調自己是「休閒食品零售商」，聽起來抽象，但就各產品佔收入的比例來看不難理解。優品專注於「朱古力及糖果」、「包裝烘焙產品及零食」和「堅果及乾果」三大類別，佔2018年度收入分別為33.3%、22%、18.1%；反而個人護理產品與其他雜貨的比例卻在下降，例如個人護理的收入佔比從2016年度的7.3%，降至2018年度的2.9%。

至於阿信屋，主要貨源來自日本及韓國，直送進貨份額佔近5成，其餘為泰國、歐洲、台灣及中國等地。不過，商品組合較為「雜食」，除了主打零食外，近年變身「超市」，加強民生必需品，包括米糧麵類、食用油類、酒類及清潔劑等。此舉雖然令產品組合多元化，但有可能令定位變得「模糊」，甚至因流轉速度減慢，而令存貨成本增加。公司亦曾在業績報告上提到，聚焦發展乾貨中的糧油副食品以及急凍食品，會增加存貨壓力，要採取「薄利多銷」政策去進行推銷，預期未來的毛利率將難以提高。

阿信屋主要貨源來自日本及韓國，近年亦開始增加米糧等民生必需品。（資料圖片）

對決四、優品集資後財政狀況較阿信屋佳

來到財務狀況，截至2018年10月底， 優品360未償還的借貸逾1億元，但公司早在2016年，已開始大幅減少資產負債比率，由504.4%降至今年7月底的90.2%，財務狀況大為改善；手上現金只有約2,648萬元，但集資後料有約3億元現金﹙假設以上限定價﹚「進賬」，淨資產價值（NAV）可由目前的不足1億元，最多可上升至近4億元，財政狀況將可處於淨現金水平。

相反，仍然處於轉型「陣痛期」的阿信屋，截至10月底NAV有約4.2億元，惟部分是來自旗下物業及設備等非流動資產；手頭銀行結餘及現金雖有7,598萬元，但明年10月底前要還清的借貸亦高達4.2億元，假如未能及時將逾3.7億元的存貨賣出「套現」，隨時有流動性風險。可幸的是，上半年現金流入淨額為4,989萬元，經營業務的現金流入淨額亦達5,543萬元，一改去年雙雙淨流出的勢頭，反映零售業務有逐步改善的跡象。

張智威指若優品以中間價或者下限定價，短期內股價或可升逾1成。（張浩維攝）

專家料上市後股價短期可升逾一成

優品360以招股價上限1.2元計，上市後市值達12億元，往績市盈率約20.6倍，相比之下，759市值約4億元，兩者相差3倍。

今年11月中旬傳出優品即將上市時，「對手」CEC國際已先炒上近3成。如今優品正式招股，信誠證券聯席董事張智威表示，新股市場氣氛轉差，但由於優品招股規模較小，若以中間價或者下限定價或「炒得起」，短期內股價可升逾1成。

比較兩間零食龍頭，他認為優品在中短期較值得投資，並指「優品360過去幾年有賺錢，現時集資開店，處於業務擴張期；759則蝕錢，業務太雜需要重整，長期投資要視乎759重整業務的步伐。」他續稱，雖然本地銷售增長放緩，但他認為零食為低檔消費，相比高檔消費影響較微。