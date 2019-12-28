道指再創新高　5家機構給予蘋果公司賣出評級

美股三大指數個別發展，道指收升23.87點，漲幅0.08%，報28645.26點；標普500指數平收，報3240.02點，連續五週周線上揚，距離1997年以來的最大年漲幅僅咫尺之遙；納指險守9000點，報9006.62點，在十一連升後止步。

資產管理機構Miller Taba首席市場策略師梅利（Matthew Maley）表示，年底收官前消息面清淡，美股平穩小幅上漲，延續超買態勢。Cresset Capital首席投資官埃布林（Jack Ablin）稱，標普全年漲幅料將超過30%，但其成分股的盈利增速僅為3%，企業估值大幅膨脹。

從美國經濟的基本面來看，美股或仍有一段時間的上漲行情。（新華社）

個股方面，蘋果盤初漲超1%，股價一度接近294美元，再度刷新歷史高位，總市值突破1.3萬億美元。該股年初至今累計上漲84%，創十年來最佳表現，在美股市值前40的企業當中也屬表現最佳。伴隨股價節節高升，華爾街投行情緒似乎趨於謹慎，給予該公司賣出評級的機構，從0升至5家。

特斯拉也在盤中創下股價新高435.31美元，此前該公司宣布於12月30日交付15輛中國產Model 3，首批用戶是特斯拉員工。這批電動車在上海超級工廠完成生產組裝，該工廠從開工建設到汽車下線，僅歷時不到一年，10月才投產使用，年產量目標是25萬輛。此外，Model 3還獲得了車輛購置税減免。

2019年美股不走尋常路，金融機構Bespoke Investment Group統計了1980年至今，標普500指數每月漲跌幅數據，發現行情與往年分化嚴重。歷史上，6月是全年表現最差月份之一，2019年卻是第二好月份，單月上漲6.9%；最佳月份是1月，錄得7.9%的漲幅，遠高於往年平均值0.9%；違背歷史規律的情況還出現在9月，以往標普在當月多錄得下跌，但2019年卻上漲1.7%。

2013年諾貝爾經濟學獎得主、經濟學家羅伯特·席勒（Robert Shiller）認為，目前美股市場情緒高漲，而且幾乎沒有消退的迹象，創紀錄的美股反彈可能會持續數月，甚至更長時間。

此外，有分析師稱，從表面上看，即使是美國經濟增長出現明顯的放緩信號，但大量資金仍繼續追捧美股。一個重要的原因是，對比其它發達經濟體或多數新興市場國家，美國的經濟雖不靚麗但卻是表現最好的那個。