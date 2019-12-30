2020年美元轉弱機會高　歐元及部分新興市場貨幣將受益

分析指出，隨着國際貿易局勢緩和，市場對美元的避險需求下降，2020年美元不會延續2019年的上升態勢。

中國媒體《經濟參考報》報道，2019年第四季度，隨着英國「脱歐」取得進展、美國聯儲局（Fed）明確貨幣政策立場，全球經濟及金融市場面臨的不確定性大幅降低，投資者風險偏好走強，轉而購入證券、大宗商品期貨及外匯資產，美元吸引力有所減弱，美元指數逐漸走低。

瑞士銀行預測美元將在2020年走軟。該行指出，未來幾年，美國經濟增速及利率水平將接近世界其他國家，而圍繞美國2020年大選的不確定性及關税手段失效很有可能導致美元走低。美元近年來較高收益及避險貨幣的地位恐難以持續。高盛預測美元2020年將下跌1.5%至2%。

隨着圍繞英國「脱歐」的不確定性減少，歐洲經濟有望受益。由於國際經貿形勢緩和，部分新興市場將出現回暖。

全球經濟增速的不確定性對各國貨幣匯率走勢有較大影響。（VCG）

美銀美林﹕英鎊進入升值軌道

美銀美林認為，由於歐洲資產價格相對便宜，有理由相信歐元和英鎊價格相對美元有上升空間。隨着無協議「脱歐」的風險逐漸降低，英鎊開始進入升值通道，加上原本英鎊對美元價格被低估，預計未來英鎊將繼續走強。此外，歐元價格也被低估，預計後續將得到糾正。在亞洲地區，貿易的復甦將支撐部分國家貨幣繼續走強。

摩根大通預計，2020年初，美元很可能温和走軟，但這一趨勢不會持續多個季度。

瑞銀報告指出，鑑於美元利率下降，2020年，新興市場有望吸引資本流入，投資者對收益的追求可能使部分新興市場貨幣受益。投資者將青睞那些經濟增長、投資擴大、生產率提高、實施財政刺激政策國家的貨幣。