2020中國實現養老保險省級統籌

《經濟參考報》昨日（26日）報道消息，目前中國已有十餘省份實現養老保險基金省級統收統支。另據中國人力資源和社會保障部（簡稱人社部）消息，2020年養老保險基金中央調劑比例還將進一步提高。

從2018年開始，加快完善養老保險省級統籌制度，2020年全面實現省級統籌，為養老保險全國統籌打好基礎，就已經成為了中國政府加速養老體制改革，促進人才流動，實現社會共同發展的重要目標。

養老金制度的改革正在成為越來越多人關注的對象，而隨着中國老齡化高峰的到來，儘快實現省級統籌，加快全國統籌是抵禦風險，加強資金使用效率的最好方法之一。（多維新聞）

養老保險省級統籌，是指包括企業和職工個人繳費在內的，對基本養老金計發辦法、發放標準、基金管理、基金調劑等，實施以省、自治區、直轄市為單位實行統一管理方式。其將有效調節一個省份內的經濟發展不均衡導致的，養老金收支不均衡問題。

然而，2018年以來的經濟增速下行和政府財政緊張狀況，確實整個計劃的完成並不樂觀。據中國人社部副部長游鈞表示，隨着中國城鎮化、就業多樣化、人口老齡化加快發展，地區間撫養比差距擴大，省際之間基金不平衡的問題日益嚴重。養老保險基金結餘主要集中在廣東、北京 等地區，而遼寧、黑龍江等部分省份已經出現基金當期收不抵支的情況，基金運行面臨較大壓力。省際之間基金不平衡問題靠省級統籌已經難以解決。

為此，2019年中國中央政府在加強對地方政府的督促，與各省份地方政府簽署「2020年養老金省級統籌任務書」的同時，也加大了養老保險基金中央調劑的力度。

目前中國13個省份已實現養老保險基金省級統收統支，2020年將在中國全面建立起更加規範的省級統籌制度。養老保險省級統籌加快推進，不少地方正積極部署。山東省政府近日印發《關於實行企業職工基本養老保險基金省級統收統支的意見》，確定自2020年1月1日起，啟動企業養老保險基金省級統收統支，實現全省基金統一管理使用。同時，建立基金缺口責任的統籌分擔機制，明確省、市、縣三級政府責任，確保離退休人員基本養老金按時足額發放。

同時，根據中共十九屆四中全會通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》提出的，適當加強中央在養老保險方面的事權，減少並規範中央和地方共同事權。12月12日，中共中央經濟工作會議也明確提出，加快推進養老保險全國統籌。

須確保養老金按時足額發放

對此，人社部部長張紀南日前表示，加快建立基本養老保險全國統籌制度，將從體制機制上進一步增強中國社會保障制度的可持續性。為了實現這一目標，養老保險基金中央調劑制度作為重要的過渡手段，也將進一步加碼。目前養老基金中央調劑比例從2018年的3%，已經提高到2019年的3.5%，預計2020年養老金調劑比例還將進一步提高。

這意味着有更多養老金籌資用於地區間調劑，能夠在更大程度上實現基金的地區間平衡，凸顯制度的再分配和共濟功能，為養老金按時足額發放和2020年全面實現省級統籌，以及加快中國全國養老保險統籌提供了保障。