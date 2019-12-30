中國消費在高基數基礎上快增　今年首破40萬億元人民幣

中國消費前景廣闊，消費者需求依然旺盛，內需對經濟增長的拉動將繼續增強。

據《央視新聞》報道，在12月30日召開的中國全國商務工作會議上，中國商務部有關負責人介紹，2019年全國社會消費品零售總額將首次突破40萬億元（人民幣‧下同），達到41.1萬億元，將連續六年保持經濟增長的第一拉動力。

早前，中國國家統計局數據顯示，2019年前11個月，中國社會消費品零售總額372,872億元，按年增長8%。前三季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到了60.5%。

中國經濟的韌性，來自超大規模的市場優勢和內需潛力。（VCG）

與此同時，消費升級亮點紛呈。四﹑五線城市的消費增速領跑各線級城市，縣域經濟、單身群體、銀髮族成為消費藍海，消費結構日趨優化。

當前，中國居民消費正在不斷提質升級，既對傳統商品質量有更高要求，也在不斷擴張對旅遊、健康、教育、養老等服務消費的需求。根據中國國家統計局初步測算，目前服務消費已經佔到中國居民消費比重的約50%。消費潛力不斷被發掘和釋放，將持續增強內需對經濟的支撐作用，優化經濟結構，也為中國經濟抵禦外部風險加固了屏障。

多位接受《第一財經》採訪的專家認為，消費無疑是穩增長的重要發力點，中國經濟週期性下行壓力不會改變消費升級和消費轉型的大趨勢。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍近日在媒體上表示，2018年中美消費規模差距已經縮小到2,800億美元，中國消費規模相當於美國的95.36%，保守估計中國在2020年就能成為世界第一大消費市場。