IMF看淡今﹑明兩年香港經濟前景　料今年收縮1.9%

政府早前已為今年香港經濟前景作出警號，國際貨幣基金會（IMF）更再次調低今﹑明兩年香港經濟增長幅度，預料今年全年經濟收縮1.9%。對於明年展望，則預料受私人消費復甦帶動，可錄得0.2%增長。不過IMF亦指出，在貿易壁壘增加及全球供應鏈影響，將拖累貿易相關活動，料經濟復甦步伐較以往慢。

在本月初時，IMF預測今年香港經濟收縮1.2%，明年則可錄得正增長1%。

IMF在報告內指出，若中美雙方貿易摩擦加劇﹑內地經濟增長出現明顯放緩等因素，均對香港經濟前景構成負面影響。報告亦指出，如香港社及政治局勢惡化，以及收入不均與房屋供應不足等結構性因素未能及時解決，將進一步削弱香港長遠競爭力。

IMF建議政府可推出中期財政方案，以應對周期性經濟下滑，以及處理樓市失衡及人口老化等問題；並鼓勵政府在中長期內推行稅務改革，以增加收入及促進社會平等。

再次肯定香港金融中心地位

不過香港作為國際金融中心﹑區內貿易樞紐及全球最開放經濟體等地位，則獲得IMF肯定。IMF指出香港藉著資金及資訊自由流動﹑簡單稅制﹑穩健的監管制度﹑法治及優質專業服務，確保香港在金融服務業保持競爭優勢。同時認為就算面對經濟活動轉弱影響，香港仍有充裕緩衝空間，應對周期性及結構性挑戰。

財爺表示IMF肯定香港地位

IMF表示對港府推出刺激經濟措施表示歡迎，並認為聯匯制度為支持香港金融穩定基石。

陳茂波指出，政府已準備透過財政儲備支持香港經濟。（資料圖片）

對於IMF對香港地位的肯定，財政司司長陳茂波表示歡迎，又指出政府已準備好按需要運用財政儲備以支持經濟。

金管局總裁余偉文指出，是次評估再次肯定香港金融體系的穩健，有能抵禦潛在衝擊，亦對IMF肯定聯匯制度及其暢順運作表示歡迎。