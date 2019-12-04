香港經濟前景滿陰霾　IMF卻料私人消費成動力　明年可重拾增長

香港經濟受到內憂外患夾擊，前景相當暗淡。不單止私人機構公布的數據顯示，本港經濟已失去動力；政府早前亦再次降低今年經濟預測，由8月時的0至1%增長，降低至收縮1.3%。更有機構進行調查發現，有35%受訪機構指出，明年會凍結人手。種種跡象顯示出，香港經濟處於尋底階段。不過市民又無需要太悲觀，國際貨幣基金會（IMF）最新發表的報告，預料本港經濟明年可以復甦；並指出聯繫匯率制度仍是最適合香港。或許此消息，可予投資者一點點的希望。

IHS Markit在今日公布11月採購經理指數，按月跌0.8至38.5，為2003年沙士爆發以來新低。該行首席分析師Andrew Aw更指出，除非12月香港經濟可以出現明顯增長，否則今年第4季香港經濟收縮5%。反映與香港經濟在今年第3季收縮2.9%相比，第4季經濟進一步惡化。

樓價已從高位回落

在IMF的報告內，指出香港既受到中美貿易戰影響，從今年夏天爆發的示威及抗議活動，已對本地消費及旅客訪港造成影響。縱使樓價在今年9月時，已較5月時的高位回落4%，可是市民置業時仍背負沉重壓力；收入不平等情況依然嚴重。

IMF進一步指出，香港面臨不少下行風險。在外部因素而言，中美貿易緊張情況升級，亦不利全球貿易發展，並導致由香港進出口的貨量減少，亦促使與貿易相關行業的生意及就業情況，亦受波及。若美國在科技及金融層面，加大對中國的制裁，將影響投資者信心，弱化增長，及引致金融市場更波動。

IMF又指出，若內地經濟增長進一步放緩，或金融市場出現失控情況，屆時將會對香港帶來明顯衝擊。

IMF指出，若太遲解決房屋供應不足，長削弱香港長遠競爭力。（資料圖片）

內部環境而言，若社會及政治情況進一步轉差，以及應對房屋供應不足，及收入不均等結構性挑戰時過於遲緩，將會進一步削弱經濟活動，及對長久競爭力帶來負面影響。由於樓市與經濟周期走勢是高度一致，當經濟增長放緩，難免波及樓市及金融市場，最終進一步經濟影響增長。

不過若中美雙方能緩和貿易緊張形勢，將會提高投資者的信心，增加投資；大灣區發展，可進一步改善香港中期發展前景。

料明年增長1%

IMF預期，今年全年香港收縮1.2%，但預料在私人消費復甦帶動下，明年可以錄得1%增長。不過貿易壁壘增加，復甦步伐會較慢。低增長亦不利就業市道，預料失業情況會惡化，惟相信具有彈性的就業市場，可讓公營及私營部明吸納了部份受影響的勞工。

IMF預期，私人消費復甦可以帶動明年重拾增長。（視覺中國）

IMF又預期，隨著食物價格穩定，明年通脹將降至2.5%。

IMF亦指出，香港擁有外匯儲備規模等於生產總值的120%，或貨幣基礎的2倍，加上國際淨投資等同生產總值390%，為香港帶來強勁的緩衝。加上提升監管要求，讓本港銀行擁有強勁的資本水平，及流動性緩衝。

IMF又建議，在可觀財政儲備支持下，政府應在短期內推出擴張性財政政策，以支持經濟。短期內政府增加開支，以應對周期性經濟下滑，並處理房屋供應不足等問題。

政府﹕對基金會肯定香港政策框架表示歡迎

對於IMF的評估，財政司司長陳茂波表示，歡迎基金組織肯定香港穩健的政策框架及多年來所建立充裕的緩衝空間，讓政府在面對經濟活動轉弱及前景不利因素增加的情況下，有能力抵禦對香港經濟及金融體系可能出現的衝擊。很高興基金組織支持政府早前為應對經濟挑戰而制訂的紓困措施。政府會保持警惕及密切留意最新經濟狀況。如有需要，將進一步推出更多紓困措施。

陳茂波又表示，亦歡迎基金組織認同政府為提升香港長期競爭力所進行的工作。政府會加大力度，把握綠色金融、金融科技及粵港澳大灣區（大灣區）發展所帶來的新機遇。