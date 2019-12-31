12月份中國製造業PMI為50.2%與上月持平　優預期

中國國家統計局公布製造業數據。2019年12月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，與上月持平，表現優於預期。《路透》綜合27家分析機構的中值為50.1。

從企業規模看，大型企業PMI為50.6%，比上月回落0.3個百分點，中型企業PMI為51.4%，比上月上升1.9個百分點，大、中型企業PMI均位於臨界點之上；小型企業PMI為47.2%，比上月下降2.2個百分點，位於臨界點之下。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

非製造業PMI回落0.9個百分點

2019年12月份，非製造業商務活動指數為53.5%，比上月回落0.9個百分點，表明非製造業總體保持擴張態勢，增速有所放緩。

分行業看，服務業商務活動指數為53.0%，比上月回落0.5個百分點。從行業大類看，鐵路運輸業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務、金融業、租賃及商務服務業等行業商務活動指數位於55.0%以上，業務活動較為活躍；批發業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為56.7%，比上月回落2.9個百分點，繼續保持較高景氣水平。

新訂單指數為50.4%，比上月回落0.9個百分點，位於臨界點之上。分行業看，服務業新訂單指數為50.0%，比上月回落0.5個百分點；建築業新訂單指數為52.9%，比上月回落3.1個百分點。

綜合PMI回落0.3個百分點

2019年12月份，綜合PMI產出指數為53.4%，比上月回落0.3個百分點，繼續位於臨界點之上，表明中國企業生產經營活動總體保持擴張態勢。