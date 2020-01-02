全球央行外儲數據：人民幣佔比創新高至逾2%

國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，2019年第三季向IMF報告的全球已分配外匯儲備中，人民幣佔2,196億美元，在外匯儲備中佔比由第二季的1.97%升至2.01%，是2016年第四季IMF報告各國央行所持人民幣資產佔比以來最高水平。

數據顯示，2019年第三季外匯儲備總額略降至11.66萬億美元，第二季為11.74萬億美元；其中已分配的外匯儲備接近10.93萬億美元，第二季則為11.02萬億美元。

人民幣全球外匯儲備佔比再創新高。（VCG）

美元在2019年第三季所佔的已分配外匯儲備比例升至一年新高，儲備總額6.75萬億美元，佔已配置外匯儲備的61.78%；第二季為6.78萬億美元，佔比約61.49%。第三季日圓在全球已分配外匯儲備的佔比為5.6%，較第二季的5.54%有所提升，為2000年以來最高水平。

全球外匯儲備是各國央行持有的不同貨幣資產，主要用於支撐其負債，央行亦有時會使用外匯儲備來支持其貨幣。美元仍是全球佔主導地位的儲備貨幣，惟近年各國央行努力實現外匯儲備多元化，減少對美元的依賴。

Tempus公司交易副總裁John Doyle認為，美元的佔比將繼續以非常緩慢的速度下降，央行將繼續儲備多元化，但美元仍將是佔主導地位的國際貿易結算貨幣，長期來看仍將在外儲中佔很大比例。