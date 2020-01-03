美國5G面臨兩大問題　人才不足　專利擁有量不高

專業技術人員缺失，以及專利擁有量不高，可能是美國在5G競爭領域面臨的最大難題。

綜合媒體日報道，當前全球5G競爭日趨激烈，美國5G技術發展卻面臨大問題，美國聯邦通信委員會（FCC）指出，美國通信業缺乏適合人才，將成為競爭最大障礙。

FCC成員布倫丹·卡爾（Brendan Carr）近日拿出行業數據，指出若要讓5G網絡覆蓋全美，依靠目前2.7萬名技術工人恐怕無法達成目標，需要再多訓練出幾萬名技術工人，才有辦法應付5G設備安裝業務。

中國在5G領域的進展比美國靠前。（VCG）

報道稱，這些業務包括鋪設光纖、攀爬移動通信基站等，可能需要多達10萬名專業技術人員。根據美國電信業者建議，美國到2026年需要建立80萬個5G小型基站，才能達到5G覆蓋全美的目標。

美國無線基礎設施協會主席喬納森·阿德爾斯坦（Jonathan Adelstein）表示，美國應該抓緊加強專業技術人員訓練，這些技術人員不可能短期內就能出現，這是美國贏得5G技術競爭的最大障礙。

中國擁22%核心5G專利

此外，美國國防部負責研發的官員麗莎·波特（Lisa Porter）已要求美國公司開發開源5G軟件，比如無線電接入網，並對潛在的競爭對手開放。這樣一來，互聯網服務供應商（ISP）和運營商就能夠有效兼容配對硬件設備，而不用受限於單個供應商。波特警告稱，如果美國企業不採取開源的態度，那麼它們就將在5G競爭中落後對手。

值得一提的還有，在5G的核心專利中，中國的核心專利申請量和獲得量是美國公司的一倍，中國是22%左右，美國是11%左右。