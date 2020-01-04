中國百城房價2019年升3.34%　未來城市間或現分化

中國指數研究院研發中心研究副總監陳文靜表示，2019年中國樓市運行平穩，與2018年同期相比，百城房價漲幅僅為3.34%。與2018年的5%或者之前動輒10%以上的增速相比，房價漲幅明顯收窄。

從2019年12月份的情況來看，百城房價指數穩中收官。中國指數研究院發佈的數據顯示，2019年12月，中國100個受監測城市（新建）住宅平均價格為每平方米15,168元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），按月上漲0.42%。從漲跌城市個數看，69個城市按月上漲，25個城市按月下跌，6個城市按月持平。

中國百城房價漲勢明顯放緩。（Reuters）

2019年12月份樓市出現一定「翹尾」，百城房價指數與2019年11月份相比，漲幅略有擴大；百城中房價按月上漲的城市數量也有所增加。

不過，陳文靜指出，12月份房價小幅回暖更多是結構性因素導致的。年底各個開發企業加大推盤力度，大量新盤入市，而這些新盤往往處於價格較高點，一定程度推升了當月的成交均價。事實上，12月份百城房價漲幅仍在0.5%以內，處於低位區間。

重點城市商品房成交量也出現小幅調整。陳文靜指出，50個受監測城市全年商品住宅成交面積按年下降近3%，處於小幅調整階段。其中，三四線代表城市成交量下調比較明顯，按年跌幅約10%左右。

土地市場小幅回升，但土地價格、溢價率等仍處於較低區間。陳文靜表示，中國300個城市的住宅用地的供應量和成交量相比於2019年同期有所增長，同時土地成交價格和溢價率與過去幾個月相比也有小幅回升，但整體還是處於一個比較低的水平。

展望未來，中指院認為，房地產市場整體將持續平穩運行，但各城市間會延續分化態勢，一線、核心二線城市有望保持穩定；部分前期需求透支嚴重且基本面缺乏支撐的三四線城市，將面臨一定調整壓力。