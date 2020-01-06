伊朗將軍被殺將帶來什麼後果　中東動盪局勢或拖累全球經濟

上周美國空襲炸死伊朗革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的消息震驚全球市場，美國股指期貨下跌，黃金、日圓和美國國債等避險資產上升，石油價格飆升。原油價格1月3日出現了自2019年9月位於沙特的全球最大煉油廠遇襲以來最大單日漲幅。

美聯社報道，如果這種局面持續，油價的上升會推高汽油和供暖燃油的價格及電價，在全球經濟增長速度已經放慢的情況下，這有可能拖累全球經濟。報道稱，中東緊張局勢激化的時機可能給全球各地帶來經濟麻煩。

大多數國際事務專家預計，在伊朗精鋭武裝力量指揮官蘇萊曼尼遭遇空襲身亡後，伊朗會實施報復。報道指出，鄰近伊朗南部的霍爾木茲海峽是世界上最重要的石油運輸要道。全世界交易的約20%的原油必須經過這條航道。2019年，一些油輪在霍爾木茲海峽遇襲。目前伊朗仍在該區域維持着強大的兵力。

另據美國《紐約時報》網站報道，1月3日油價大漲而股市下跌，因為有消息稱，伊朗一位重要的軍事指揮官在美國發動的襲擊中喪生。這加劇了這個佔世界石油供應量25%的地區的地緣政治緊張局勢，並有可能導致全球供應中斷。

報道稱，在未來幾天，股票等被投資者認為風險較高的資產可能面臨更大壓力。這也可能威脅到僅僅一天前才開始的全球市場反彈。

分析稱，伊朗將如何對一位高層指揮官被殺作出回應仍需「拭目以待」，但人們普遍擔心，無論伊朗採取什麼行動，都可能影響這些重要的石油供應，從而推高油價。