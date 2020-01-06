香港第四季PMI均值僅40　為21年半低　調查機構料GDP挫5%

纏繞本港近7個月的《逃犯條例》修訂引發的社會事件未見落幕，加上中美貿易糾紛陰晴不定，本港經濟於去年第四季備受重壓。調查機構IMS Markit指，去年12月本港採購經理指數按月微升3.6點至42.1，惟第四季PMI平均值仍僅40，為21年半有調查以來最低。

12月PMI輕微回升3.6點

IMS Markit表示，數據顯示私營經濟的景氣度跌幅已自去年7月收窄，惟惡化程度仍然明顯。期內業務量大幅下跌，惟跌速已較11月放緩，銷售市道亦進一步轉差。調查數據顯示，新增業務量再度大幅下降，但跌速已較上月回軟，從內地新接的訂單量已連跌20個月，緊縮率屬調查自2005年開展以來的高位。

報告續指，銷情下滑導致積壓工作水平進一步緊縮，營商環境急轉直下，企業對未來一年的產出增長信心不大。即使產出預期指數已走出近期低點，但依然續處調查自2012年開展以來的低位。由於看淡經營前景，企業進一步縮減採購活動與庫存水平，上月就業增長亦處於停滯。

IHS Markit 首席經濟師Bernard Aw評論指，香港私營經濟在去年尾聲處於極度低迷，經濟衰退在末季有所加劇，而PMI 第四季度平均值反映GDP下跌5%左右。他又指，目前未有迹象顯示政治緊張局勢能於新一年緩和，因此經濟能在彈指間好轉的希望渺茫。