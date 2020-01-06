中國新經濟圈誕生　成渝雙城共託中國經濟新一極

在中國發展環境深刻變化的新形勢下，推進成渝地區雙城經濟圈建設，對於暢通國家經濟循環、拓展國家戰略縱深、優化國家經濟發展和對外開放格局、推動區域經濟協調發展具有重大而深遠的意義。

1月3日，在中共中央財經委員會召開第六次會議上，推動成（成都）渝（重慶的別稱）地區雙城經濟圈建設的重磅消息來了。會議提出，要強化重慶和成都的中心城市帶動作用，使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地，助推高質量發展。

對此，中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明在接受《封面新聞》記者專訪時表示，近年來，粵港澳大灣區、長三角一體化等城市群建設相繼成為中國國家戰略。與其他中東部地區城市群相比，成渝地區的後發優勢更加明顯。對成渝經濟圈未來的發展前景，白明指出，目前來看，成渝地區經濟發展處於一個比較好的時機，接下來要「實實在在」地幹一些事情，比如努力優化營商環境，做好招商引資的配套服務工作等。

成都是成渝地區雙城經濟圈的重要組成部分。圖為四川成都天府廣場。（VCG）

1月4日，成都市社科院原副院長、現學術顧問陳家澤告訴《華夏時報》記者。「成渝地區雙城經濟圈的戰略意義，是已經進行了20多年的西部大開發更深層次的戰略安排，是更高水平推動區域經濟發展的要求。雙城，就是在國家層面以此為抓手，鑄造一個體量、幅員、人口、產業結構乃至生態環境的新的增長極。」

四川社科院副院長盛毅稱，對照三大已上升為國家戰略的城市群的表述：京津冀城市群是京津冀協同發展；長三角城市群是長江三角洲區域一體化發展；珠三角是粵港澳大灣區建設。如果成渝城市群上升到國家戰略，它未來的準確表述就應該是「成渝地區雙城經濟圈建設」。

另有觀點指出，成渝地區處於「一帶一路」及長江經濟帶的聯結點上，是中國西部人口最密集、產業基礎最雄厚、創新能力最強、開放程度最高的地區，是西部大開發重要戰略支點，在國家發展大局中具有獨特而重要的戰略地位。