渣打禤惠儀料今年本港經濟增長正負1%　中小企經營續受考驗

去年本港經濟備受內外因素夾擊，因而陷入技術性衰退。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，今年中美貿易戰等外圍因素有所回穩，惟本港仍面對多項不明朗影響，估計今年全年本港經濟增長將介乎正負1%。

中美貿易形勢有利經濟回穩

禤惠儀出席貿發局記者會時指，近日中美貿易談判形勢轉好，兩國有望於下周簽訂貿易協議，而且全球中央銀行貨幣政策轉向寬鬆，美國聯儲局去年已三度減息，倘若息口下降的效用可於今年浮現，將有利環球經濟回穩。此外，中國內地去年起推出多輪刺激政策，有助內地達到經濟目標，對本港經濟亦屬利好。

但她同時稱，本港社會形勢不穩，加上中東政治局勢緊張、氣候變化等負面因素，將繼續為本地經濟帶來下行風險，預料中小企、酒店及零售業將首當其衝。至於銀行業方面，她預料去年全年貸款總量仍然錄得增長，期望今年將錄得低單位數增幅，而美國及香港息口今年將相對穩定。

稱本地銀行嚴格守反洗錢要求

早前專門支援被補示威者的「星火同盟」，戶口約7,000萬資金遭到滙豐銀行凍結，令該行成為示威者的破壞目標，有報道指銀行業正敦促金管局向公眾解釋有關法例。禤惠儀回應時指，本港銀行嚴格遵守本地及國際的反洗黑錢要求，業界亦一直與金管局保持聯絡，個別情況則需留待相關銀行及監管部門回應。

此外，由貿發局舉辦的亞洲金融論壇將於下周舉行。身兼論壇策劃委員會主席的禤惠儀指，雖然本港社會形勢不穩，但論壇接獲的登記人數與往年相若，相信國際投資者對本港的基礎及機遇仍有充足信心。