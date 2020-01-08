傳股神巴菲特看好波音　巴郡大手建倉　公司既無否認亦無承認

消息稱，巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）公司大手建倉波音。對此，巴郡表示，不會確認或者否認傳言。

波音股價1月7日收盤漲逾1%，此前有傳言稱，巴郡大筆建倉波音，且已經在7日買了50億美元的波音股票。

截至收盤，波音股價上漲1.06%，報337.28美元，盤中一度漲超3%。

傳巴菲特大手筆建倉波音，引市場關注。（Reuters）

巴郡對《CNBC》表示，該公司並不會確認或者否認傳言。根據巴郡的第三季度財報，該公司目前持有的現金達到了1,280億美元。

此外，Longbow給予波音落後大盤的初始評級。目標價300美元。波音的平均目標價為370.06美元。

巴菲特素以喜愛執平貨

巴菲特以尋找划算的「便宜貨」而聞名。自3月份第二次波音737 Max墜毀事件和隨後的全球停飛事件以來，波音公司的股價已經累計下跌了20%以上，是同期道指中表現最差的成分股。不過，許多華爾街分析師仍公開看好波音。分析師們堅持自己的觀點，認為一旦737 Max復飛，2020年波音的股價將出現兩位數的反彈。

與此同時，有報道稱波音公司正在考慮削減開支和發行債券以籌集資金，該公司的737 Max停飛危機成本正在上升，這種機型已經暫時停產。

波音1月6日宣布，將重新分配多達3,000名原先生產波音737 MAX的工人。同時，波音最大的供應商Spirit AeroSystems宣布計劃在737 MAX正式停產之前就自願裁員。

美國航空（American Airlines）同日宣布，已與波音就737MAX停飛造成的損失賠償問題達成一項保密協議。該航司表示，這筆賠款將在幾年內分批支付，並計劃將其中逾3,000萬美元的賠款用於2019年的員工利潤分成。