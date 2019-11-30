傳巴菲特拗輸手瓜　私募基金加價收購科技產品分銷商　股神話唔跟

私募基金Apollo提高對科技產品分銷商Tech Data收購作價至51.4億元（美元‧下同），有報道指，被指為競爭對手的股神巴菲特，則決定不再提高價格。

據Tech Data於周三聲明，指出Apollo原以每股130元提出收購，其後同意將收購價提高至145元，因此決定接納Apollo出價。聲明又提及另一間公司以每股140元出價。不過Tech Data表明，在12月9日前仍可以物色其他潛在投資者。

傳股神親自就作價拍板

據《CNBC》引述知情人士指出，Tech Data提及的另一間出價的公司，為巴菲特旗下的巴郡，出價更是由股神本人決定。

報道又指出巴菲特是在11月19日獲美銀告知Tech Data賣盤，其後由巴郡副主席芒格與對方接觸，並在一周前提出具約束力出價。惟Apollo提價後，股神向Tech Data指出巴郡無意提出收購代價。

按Apollo的新作價，有關交易涉及51.4億元，而巴郡的出價為50億元。

《CNBC》指出，巴郡拒絕就上述消息作評論。

Tech Data第三財季少賺21%

翻查Tech Data截至今年10月底的2020年財年第三財季業績，淨利潤為9,080萬元，按年跌21%，淨銷售額為91.18億元，按年跌2%，毛利率為6.15%，按年提高19個基點。

在現財年首3季，淨利潤為2.25億元，按年升1%，銷售額為266.17億元，按年跌1%，毛利率為6.13%，提高13個基點。