美伊局勢緊張　專家：全面爆發戰爭機會不大

美伊局勢緊張，刺激油價上升，金價和日圓等避險資產亦隨即彈升，東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，整體美伊局勢尚未明朗，但全面爆發戰爭的機會不大，因為今年是美國大選年，特朗普要確保其選情，加上伊朗的武器較為先進，攻擊能力較強，假如爆發戰爭，美國「未必會好著數」。

葉澤恆認為，除非伊朗再採取挑釁行動，或者更大規模的攻擊行動，否則特朗普未必會下令與伊朗開戰，估計油價暫時會在每桶65美元徘徊。若情況進一步緊張，紐約期油或可上試每桶70美元水平。

他續指雖然今日有資金流入避險資產，但「好快返轉頭」，皆因投資者普遍覺得全面爆發戰爭的機會較微，不過中美即將簽署貿易協議，但時間及地點仍未落實，此為近期較大的不穩定因素，令避險情緒持續。他預期金價將保持在每盎司1,550美元水平，但在1,600美元有較大的阻力；而日圓會在現時水位上落100點子，日圓兌美元會在108.5有阻力。如果中美無法簽署協議，可能引發市場新一輪的避險情緒。

信誠證券聯席董事張智威表示，美伊衝突主要對投資者造成心理影響，今日港股只是跌了200多點，其實不多；但未來要留意中美簽署首階段貿易協議的消息。（張浩維攝）

張智威：美伊衝突對股市實際影響細

信誠證券聯席董事張智威說美伊兩國的國力懸殊，爆發大規模戰爭機會不大，但相信會有小規模的衝突，而且事件發生在中東，屬偏遠地區，影響會較北韓核試低，故對股市實際影響較小，港股只是跌了200多點，主要是對投資者造成心理影響。

張智威認為短期來說，投資者可以因應金價及油價上升，買入相關股份，當中推薦中海油（0883），因為該公司專注上游業務，股價會跟隨油價走高；黃金方面，招金礦業（1818）的股價一般會隨著金價上升，而炒高，SPDR黃金ETF（2840）則是比較穩建的選擇。

可是，張智威稱未來股市仍受不穩定因素影響，因中美仍未撤回早前的關稅，在1月15日只是簽署首階段貿易協議，未來或會仍有爭拗，惟貿易戰令中國由依賴出口，轉至刺激內需，當中可留意海底撈（6862），因近期焦點新股太二酸菜魚及九毛九山西麵館母企，九毛九國際控股（9922）即將上市，市場或有影子股憧憬，令海底撈被炒上；另外，新年季節因素影響下，貴州茅台（上海︰600519）可能也會被炒高。