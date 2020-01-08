【伊朗報復美國】聯邦航空局頒禁飛令　國泰稱未有飛越兩伊空域

伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）被美軍擊殺，德黑蘭1月8日採取報復行動，襲擊美軍兩個位於伊拉克的基地。中東局勢急劇升溫，美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration）隨即宣布禁飛伊拉克和伊朗空域，多間主要航空公司也宣布改道。

伊朗報復美國導致地區局勢升溫。（美聯社）

聯邦航空局宣布，基於軍事行動增加和中東政治緊張局勢加劇，宣布頒布禁飛命令。禁飛範圍同時包括阿曼灣（Gulf of Oman）以及伊朗和沙特阿拉伯之間的水域。

加拿大交通部表示，就中東局勢與美國聯邦航空局緊密接觸。加拿大航空公司（Air Canada）將會改道。印度航空監管機構未有向航空公司發出正式指示，但已經向有關人士開會，建議保持警惕並採取預防措施。

國泰航空公司表示，航班一年以來未有飛越伊朗和伊拉克空域，並未有計劃飛越兩伊空域，直至另行通知。

新加坡航空公司（Singapore Airlines）指，將會改道避開伊朗空域。馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）則未有客機飛越伊拉克空域，但會改道避開伊朗空域。中華航空表示，因為地區緊張局勢，不會飛越伊朗和伊拉克空域。澳洲航空公司（Qantas Airways）亦會調整航道。阿聯酋航空公司（Emirates Airline）取消當日前往巴格達的航班。