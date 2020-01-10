法巴預測今年中國GDP增長可保6　人民幣匯率回升

中美貿易談判1月15日即將簽署第一階段協議，法國巴黎銀行表示，整體而言，貿易戰如果能降温，全年GDP可望保6、美元兑人民幣升值至7元以下。

法國巴黎資產管理大中華區高級經濟師羅念慈指出，美中貿易戰雖暫時休兵，但實際上貿易戰已從經濟失衡風險轉變為技術研發競爭的科技戰，其中美國對華為、中興通訊限制，下令美企不得使用美國晶片，將打破全球供應鏈生態。

羅念慈指出，美國對中國企業的限制，將讓技術標準無法相容，在過度競爭情況下，將墊高生產研發的成本並降低效率。另外，在金融投資限制部分，美國禁止美國退休金投資中國資產，並對個人、企業進行金融制裁，也將限縮資本市場機會。

私人投資未見起色

羅念慈指出，中美貿易摩擦雖暫告休兵，但卻會對投資市場形成長期風險，並在市場掀起新一輪的貨幣戰，目前人民銀行為累積談判籌碼，因此尚未進場干預人民幣匯率，而是由市場決定匯率，但市場仍密切觀察，人行的舉動是否將掀起新一輪的貨幣戰。

羅念慈分析，人行的選擇性量化寬鬆，只能預防流動性收縮但不足以推動經濟自發性且持續性增長，尤其是汽車產業去年產出減少超過一成，拖累GDP成長率超過0.5個百分點，整體而言，目前中國GDP主要靠基礎建設支撐，私人投資仍未見明顯起色。

法國巴黎銀行表示，貿易緊張局勢和緩將有助於緩解市場流動性緊張，預估2020年中國GDP約6.1%，全年GDP可望保6，在貿易戰降温情況下，人民幣在基本面的支持下匯價兑美元可望回升至7以下。