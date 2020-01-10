世銀預警：史上最大全球債務潮來襲

世界銀行警告，起於2010年的債務浪潮，恐為有史以來規模最大、成長速度最快的一次，且根據歷史經驗，低利率並不足以抵禦這樣的危機，敦促各國應持續改善政策。

世界銀行在兩年一度的全球經濟前景報告中稱，全球在過去50年來經歷了四波債務激增。目前這一波始於2010年，並被認為是1970年代以來「最大、最快且範圍最廣的一次增長」。

世界銀行表示，雖然低利率有助於減輕高債務水平帶來的相關風險，但也強調，此前三波廣泛的債務浪潮最終仍導致許多發展中國家以及新興經濟體出現金融危機。

世界銀行警告，全球第四波債務激增潮來勢洶洶。（VCG）

之前的三次債務激增潮分別發生在1970年至1989年、1990年至2001年以及2002年至2009年，它們具有以下共同點：全球金融環境改變、對於借貸資金的無效應用擔憂累積。

世界銀行發展前景小組主任Ayhan Kose於報告中表示，低利率給金融危機提供的保護有限。以史為鑑，債務增長潮結局都不樂觀。在脆弱的全球環境中，政策改善對於最小化債務上升帶來的相關風險至關重要。」

世界銀行表示，2018年全球債務GDP佔比攀升至230%，其中，新興與發展中經濟體債務總額佔GDP比率達到170%，雙雙創下歷史新高。

降今年全球經濟增長0.2個百分點

世界銀行對此提出四點措施。首先，合理的債務管理和債務透明度可以幫助降低借貸成本並控制財政風險；其次，強化貨幣、匯率和財政政策框架可以在脆弱經濟環境中保護髮展中和新興經濟；第三，加強金融領域監管以認識到新出現的風險；第四，有效的公共財政管理和政策並提高良好的公司管理可以幫助確保債務被有效利用。

此外，世界銀行也於報告中，下調2020年全球經濟增長預期0.2個百分點至2.5%，較2019年的2.4%略微提升，但也警告經濟下行的可能性。