德智庫稱中國放貸已遠超IMF或世行　但半數貸款不匯報

德國智庫研究稱，17年來，中國對他國的貸款飆升了十倍，已成最大的官方債權人，輕易超過了IMF或世界銀行；但在借給發展中國家的貸款中，多達半數是「隱性的」。

中國推行「一帶一路」戰略，對多個發展中國家的基礎設施進行了大量投資。（VCG）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月12日報道，德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）所做的一項研究顯示，2000年至2017年，其他國家欠中國的貸款飆升了十倍，從不到5,000億美元迅速上升到超過5萬億美元。

根據這項研究的估計，對50個從中國借款的發展中國家來説，債務佔他們國內生產總值（GDP）的比例，從2015年的不足1%上升到2017年的15%以上

。

報告稱，中國放貸的文件是「不透明的」。研究發現，在中國借給發展中國家的貸款中，多達半數是「隱性的」。

這種「隱性」債務意味着，借款不向國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行或巴黎俱樂部（一個債權國集團）等官方機構報告或記錄。

研究稱，2000年至2017年，其他國家欠中國的貸款從不到5,000億美元迅速上升到超過5萬億美元，這個數額佔全球經濟總產值的比重從1%上升到超過5%。

報告稱，這使得中國成為最大的官方債權人，輕易超過了IMF或世界銀行。

世界銀行6月18日發表一份報告，稱中國「一帶一路」有助推動發展中國家的經濟增長和扶貧，不過報告也認為有關倡議需要進行更深入的改革，以及更多的透明度。

面對外界對「一帶一路」讓窮國陷入「債務陷阱」並使其依賴北京的批評，中國國家主席習近平26日在北京舉行的「一帶一路」峯會上，承諾整頓其標誌性的「一帶一路」倡議。

習近平在峯會上發表講話時説：「我們要堅持一切合作都在陽光下進行，共同打擊腐敗，零容忍。」習近平承諾，中方願與更多國家磋商簽署高標準的自由貿易協定，加強海關、税務、審計、監管等領域合作，建立共建「一帶一路」税收合作機制。

美國《華爾街日報》4月26日評論稱，習近平26日釋放出將調整「一帶一路」的信號，他試圖平息外國批評人士的批評，這些批評人士指責中國政府對發展中經濟體過度放貸。

評論稱，在過去一年左右的時間裏，針對「一帶一路」的批評之聲愈演愈烈，北京方面在宣傳「一帶一路」時已不再強調大型基礎設施項目，並加大了承諾力度，以確保可持續貸款和打擊腐敗。