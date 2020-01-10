朱克伯格未來10年展望　料AR眼鏡將取代手機

Facebook創始人兼CEO馬克·朱克伯格（Mark Zuckerberg）發佈了他對未來10年的展望，其中包括增強現實（AR）技術將取得突破，但沒有提及備受矚目的加密貨幣天秤幣（Libra）項目的前景。

據《新浪網》報道，朱克伯格認為，2010年代的技術平台是手機，雖然他預計在本十年的大部分時間裏，手機仍將是主要設備，但在2020年代的某個時候，Facebook將獲得突破性的增強現實眼鏡，這將重新定義公司與技術的關係。

增強現實（AR）是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術。今天，它主要通過智能手機使用，但一些公司，如微軟和Magic Leap，已經發布了完整的AR頭盔。

扎克伯格避談天秤幣前景。（VCG）

另有報道稱，Facebook正在開發一款名為Orion的AR眼鏡。該公司還希望與全球最大眼鏡製造商Luxottica合作進行設計，目標是在2023年至2025年期間推出該產品。據報道，臉書還在開發一個語音助手，用於控制Orion眼鏡。

希望新產品可建立人性化技術平台

朱克伯格指，早期的AR產品因為感覺不自然和突出而受到批評。他表示：「儘管早期的一些設備看起來有些笨重，但我認為這些將是迄今為止人們能建立起來的最人性化和最社會化的技術平台。」

他還指出了一些他認為AR可以幫助解決的社會經濟問題，「比如不斷膨脹的住房成本和地理上的機會不平等」；又指出AR可以讓個人在遠程工作時隨意選擇居住的地方。

「想象一下，如果你能住在你選擇的任何地方，並在其他任何地方獲得任何工作，」他說。「如果我們實現了我們正在構建的東西，到2030年，這應該更接近現實。」