【附致詞全文】李澤鉅：香港人往往愈變愈強　相信可克服當前挑戰

長和系今日在會展舉行集團週年晚宴，集團主席李澤鉅第二年發表晚宴致詞，指香港經歷了沉重的2019年，儘管部分香港業務受到影響，惟長江集團由於足跡遍佈全球，整體表現穩健。

他指，展望2020年，對香港的情況保持審慎樂觀，「我們香港人經歷了許多風浪，在逆境中一向展現出頑強的韌力。從歷史可見，香港人往往在不同事件後愈變愈強，更大智大勇，更懂得互諒互讓。面對當前的挑戰，我相信香港人也將會一一克服。」

他又提到，在中國內地，集團繼續是眾多香港公司中，投資規模最大的一家。就長江集團而言，來自中國內地和世界各地的固定盈利貢獻和現金流，將有助在時機來臨時參與香港的復甦。

長江集團目前的業務遍及全球約50個國家，僱用約36萬名員工。李澤鉅笑稱，集團運作就像置身於「聯合國」或猶如iCloud系統，不受地域或時區限制，由分佈全球不同地方的營運中心管理，香港正是當中最重要的營運中心之一。

李嘉誠及李澤鉅今日出席在灣仔會展舉行的長和周年晚宴。（羅君豪攝）

李澤鉅致詞全文：

資深顧問、各位董事、各位同事：

歡迎大家出席2020年長江集團週年晚宴。

相信大家會同意，香港經歷了沉重的2019年。對長江集團而言，由於我們的足跡遍佈全球，儘管部分香港業務於去年受到影響，惟整體表現穩健。

集團得以持續增長，主要歸因於我們競投新項目如房地產、基建或其他業務時，一直貫徹審慎的態度，同時亦實行地域與行業之多元化策略。

隨著集團繼續於世界各地尋求新投資機遇及發展固有業務，香港和中國內地仍為重要市場。

在香港，去年我們見證了和記大廈展開拆卸重建，及九龍海逸君綽酒店擴建部分正式投入運作。今年，我們將迎來歷山酒店及荃灣海之戀商場的開業。

在中國內地，集團繼續是眾多香港公司中，投資規模最大的一家。我們擁有50多個地產項目，分佈於20多個城市。地產業務以外，屈臣氏零售網絡去年在中國內地開設了450家新店，目前屈臣氏於內地的店舖數目已超過3,800家。和記港口的鹽田4至6號泊位亦於去年啟用，集團在內地經營的港口總數增至76個。另外，和黃醫藥成功研發的結直腸癌藥物獲納入《國家醫保藥品目錄》，並已在各大公立醫院藥房上架。至於赫斯基能源的流花29-1氣田，預計於今年年底投產。屆時，該氣田將為集團在中國生產的5,700億立方呎天然氣及約2,650萬桶凝析油帶來額外貢獻。

稍後，大家可能注意到今晚的抽獎環節中，獎品將包括，Greene King啤酒。Greene King於去年加入我們這個大家庭，為集團增添了2,700家英式酒館及38,000名同事。

目前，集團業務遍及全球約50個國家，僱用約36萬名員工，我們就像置身於「聯合國」。我經常向同事表示，集團的運作猶如iCloud系統，科技讓各業務單位之執行委員會不受地域或時區限制,隨時隨地發揮領導作用。長江集團業務由分佈全球不同地方的營運中心管理，香港正是當中最重要的營運中心之一。

展望2020年，我對香港的情況保持審慎樂觀。我們香港人經歷了許多風浪，在逆境中一向展現出頑強的韌力。從歷史可見，香港人往往在不同事件後愈變愈強，更大智大勇，更懂得互諒互讓。面對當前的挑戰，我相信香港人也將會一一克服。就長江集團而言，來自中國內地和世界各地的固定盈利貢獻和現金流，將有助我們在時機來臨時參與香港的復甦。

我衷心感謝全體同仁過去一年的辛勤工作,令長江集團再創佳績。我亦特別向一眾與我「亦師亦友」的香港以及世界各地同事致謝，我從大家身上實在獲益良多。踏入2020年，祝願各位在新一年健康、快樂，並擁有20/20完美願景（20/20 Perfect Vision）！