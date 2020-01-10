【一文睇清】過去5年李嘉誠、李澤鉅於長和晚宴致詞重點

長和系今日舉行週年晚宴，已接任長和系主席的李澤鉅今年第二年致詞，下文回顧過往5年，自長和系2016年世紀大合併後的重點講話內容。

2020：李澤鉅講話重點

李澤鉅指，香港經歷了沉重的2019年，儘管部分香港業務受到影響，惟長江集團由於足跡遍佈全球，整體表現穩健。他指，集團得以持續增長，歸因於競投項目時一貫的審慎態度，以及地域與行業之多元化策略。

長江集團目前的業務遍及全球約50個國家，僱用約36萬名員工。李澤鉅笑稱，集團運作就像置身於「聯合國」或猶如iCloud系統，不受地域或時區限制，由分佈全球不同地方的營運中心管理，香港正是當中最重要的營運中心之一。

2019：李澤鉅首致詞 著墨全球經濟及集團定位

李澤鉅首次以主席身份致詞，與父親李嘉誠風格不同，較多着墨在全球經濟，以及集團角色和定位。他去年指出，在保護主義抬頭、貿戰風波持續、英國脫歐存在變數等環球因素影響下，集團在數年前開始致力增加固定收入之策略發揮顯著的作用，集團擁有強勁的現金流。他又指，自己繼任主席後公司的一切政策方向持續，傳承長江集團的優良傳統，秉持「發展不忘穩建」的精神。

2018年，是李嘉誠最後一年以長江集團主席身份出席集團週年晚宴。（視覺中國）

2018： 李嘉誠退休最後致詞 憶述「窮日子不易過」

李嘉誠最後一次以長江集團主席身份出席集團周年晚宴。他在致詞時回憶自己年輕時為公司打拚的歲月，深深體會「窮日子不易過， 窮生意更難過」的意思。他感謝過去68年有幸與共31萬同事，一起在57個國家努力業務，爭取成績。自覺是一種福分和榮幸。最後，他寄語公司要秉持「發展不忘穩健」的主節奏去面對未來世界的風雲變幻，要沉著發展為股東爭取回報。

2017：李嘉誠：有能力選擇和作出貢獻是一種福份

李嘉誠指，成立基金會三十多年，先後支付超過港幣200億元來用在推動教育、醫療及其他項目。結合資金管理經驗，鼓勵人才，以時間愛心，奉獻社會。他又指，自己時常提醒兒孫，有能力選擇和作出貢獻是一種福份，除了要有冷靜靈活經濟腦袋，更要有溫暖人文關懷心。集團發展方面，他強調公司會在全球覓尋最有前景及長遠穩定的項目，深信，「發展不忘穩健」是保持集團業務利鋒不鈍的基本。

2016：李嘉誠：集團必須密切留意環球經濟發展趨勢

長江集團在2015年完成世紀大合併後，首次舉行集團周年晚宴。主席李嘉誠指合併重組，令集團取得更現代化架構和高效運作模式，核心業務穩健發展。世界政經局勢多變難料，他指，集團必須密切留意環球經濟的發展趨勢，小心經營現有業務外，更要創新求變，把握市場變化和新科技驅動經濟增長所帶來的機遇，作好應變的裝備。