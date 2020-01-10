港交所物色上市委員會人選　年薪10萬至22.5萬元

港交所（0388）今日公布，開放上市委員會及GEM上市委員會成員，以及上市覆核委員會及GEM上市委員會成員的申請。

上市委員會主要有4項職責，包括監察上市部；對上市部提供有關上市事宜的政策意見，並審批《主板上市規則》及《GEM上市規則》的修訂；對上市申請人、上市發行人及有關個別人士有重大影響的事宜作出決策；及作為覆核上市部所作決策的機關。上市覆核委員會則為代表聯交所覆核上市委員會所作決定的獨立委員會。

上市委員會的成員最少有28人，包括當然成員香港交易所集團行政總裁；被委任的成員當中則最少有8名投資者代表，以及19名代表證券業內各界的成員。

上市覆核委員會的成員則有20人，當中最少6人為投資者代表，其餘成員須足以代表上市發行人及市場各界人士，包括律師、會計師、企業融資顧問及聯交所參與者。估計每年會有約40個上市覆核委員會會議，而委員會成員須出席其中大約半數。

每周最少一會議

上市委員會每周最少召開一次會議，委員會成員一般預期要出席半數的例行會議，此外還須出席特別會議，例如季度政策會議、紀律會議及覆核會議等等，因此需要投入較多的時間。

開會繁忙，人工也反映得出來。委員會成員年薪將為15萬元，副主席為每年18.75萬元，主席為每年22.5萬元。上市覆核委員會方面，每名成員獲年薪10萬元，每位主席年薪12.5萬元。

兩委員會成員任期均將由今年7月左右起計，長達12個月。