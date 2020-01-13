銀保監會促再調低小微企業融資成本　落實「房住不炒」

中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）網站2020年1月11日消息，銀保監會近日召開2020年全國銀行業保險業監督管理工作會議，定調2020年銀行保險發展方向。

銀保監會表示，將抓緊出台商業銀行小微企業金融服務監管評價辦法，普惠型小微企業貸款綜合融資成本要再降0.5個百分點，貸款增速要高於各項貸款平均增速，五家大型銀行普惠型小微企業貸款增速高於20%。嚴防信貸資金違規流入房地產領域。

去年處置2萬億元不良貸款

銀保監會強調，2020年，要穩妥處置高風險機構，壓實各方責任，全力做好協調、配合和政策指導。繼續拆解影子銀行，特別要大力壓降高風險影子銀行業務，防止死灰復燃。堅決落實「房住不炒」要求，嚴格執行授信集中度等監管規則，嚴防信貸資金違規流入房地產領域。同時要求強化對民營企業，特別是民營製造業企業金融服務，突出支持先進製造業和產業集群，重點紓解有市場前景企業的流動性困難。

銀保監會數據顯示，2019年全年共處置不良貸款約2萬億元（人民幣‧下同），商業銀行逾期90天以上貸款全部納入不良資產管理。影子銀行和交叉金融風險持續收斂，三年來影子銀行規模較歷史峰值壓降16萬億元。問題金融機構得到有序處置，保險領域重點風險得到緩解。當前銀行和保險業運行總體平穩，主要指標處於合理區間，但是風險形勢依然複雜，存在多項不確定和不穩定性，需要妥善處理。要繼續拆解影子銀行，特別要大力壓降高風險影子銀行業務，防止死灰復燃。