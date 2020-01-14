人民幣28天暴升近1900點　中國資產獲外資爆買

從2019年12月3日這一天開始的28個交易日內，人民幣兑美元匯率從最低點7.0733，一路攀升，到1月13日最高點達到6.8856，一度飆升1,877個基點。在2019年12月份人民幣匯率逐步攀升的過程，也是外資機構對人民幣債券不斷加倉的過程。

據中國中央國債登記結算公司最新數據顯示，2019年12月境外機構淨增持人民幣債券827億元，不但終結此前連續兩個月的減持趨勢，且單月增持量創下過去半年以來的最高值。顯然，此前因匯率貶值而沉寂的人民幣國債投資需求，再度被激發了。而與此同時，自2019年10月初以來，北上資金已連續14周淨流入A股，創互聯互通機制開通以來的紀錄。

不過，統計也顯示，儘管12月份當月外資加倉債券動作明顯，但是在整個2019年，由於人民幣匯率波動的加大，外資淨增持規模出現了大幅下滑。根據中債登與上清所最新公布的數據，截至2019年12月末，境外機構共持有人民幣債券21,876億元，2019年累計增持人民幣債券4,578億元，增持規模低於2018年全年，按年減少21.4%。

毫無疑問，貿易形勢轉暖是人民幣上漲的一大支撐因素。在2019年12月中美初步達成第一階段經貿協議後，離岸人民幣兑美元匯率當天就跳漲超過1,000點，升破7。之後人民幣波動中樞明顯上移，大多數時間保持在6.9一線。

隨着1月13日劉鶴正式赴美，貿易形勢取得更多進展，市場對於中美即將簽署第一階段經貿協議的預期仍有利於推升人民幣匯率。人民幣兑美元匯率持續上漲，突破6.9關口。除此之外，臨近春節，企業迎來結匯高峰，人民幣匯率也往往出現季節性上升。

從這個角度來看，在外資日益成為中國資本市場重要角色的情況下，人民幣匯率的穩定預期與否，對於外資投資人民幣資產的仍然是一大考慮因素。

中國券商招商證券宏觀分析師謝亞軒認為，2020年第一季度中國債券市場的國際資本流入可能出現波動，流入規模可能低於預期。其中原因之一，就是中美10年期國債收益率之間的利差處於回落趨勢。

歷史數據顯示，中美國債利差與債券市場國際資本流入存在正相關關係。例如，2019年第一季度，中美10年國債收益率之間的利差平均為48個基點，第二季度上升到96個基點。同期境外機構增持人民幣債券的規模由1072億上升到1952億人民幣，上升82%。但目前來看，中美10年國債利差已呈回落趨勢，利差收窄預示流入規模的回落。

在人民幣匯率趨穩預期下，北上資金對A股繼續保持了強力掃貨的姿態。統計顯示，自2019年10月初以來，北上資金已連續14周淨流入A股，創互聯互通機制開通以來的紀錄。在66個交易日裏，僅有6個交易日陸股通出現淨賣出，上述66個交易日累計淨買入額高達2,074.94億元。

1月13日，北上資金再度淨買入77.11億元。2020年元旦以後短短8個交易日，陸股通資金已經累計淨買入420.13億元。