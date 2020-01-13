社保基金去年收益逾3000億人民幣　須提前應對養老金缺口

全國社會保障基金理事會副理事長陳文輝表示，按初步核算，2019年全國社保基金投資收益額超過3,000億人民幣，投資收益率約15.5%。截至2019年底，社保基金資產總額2.6萬億元人民幣，累計投資收益額1.25萬億元人民幣，年均投資率8.15%。

他又指出，當前養老金儲備規模較小且結構失衡，對養老金缺口問題，必須提前應對。

陳文輝指，中國政府承擔了居民養老的絕大多數責任，同時又大力開展減稅降費，激發微觀企業活力。但社保繳費率下降及稅收減少，均加重了政府及直接影響財政收入。

養老金缺口成重要民生問題

在養老金儲備中，基本養老保險基金和養老儲備基金為主的屬第一支柱佔83%，而以企業年金和職業年金為主的第二支柱，和由個人儲蓄型商業養老保險構成的第三支柱僅佔其餘的17%。相反在美國，第一支柱僅佔10%左右。

陳稱，隨著中國人口老齡化、少子化和高齡化特徵，將進一步加劇中國人口結構老化程度。預計2022年邁入中度老齡化階段，2035年邁入重度老齡化階段。因此預計十幾年後，養老金缺口將成為最重要的民生問題，必須提前應對，盡快採取有效措施，防範養老保險「灰犀牛」風險的發生。

又表示，社保基金理事會除了做好化轉股權承接工作，下一步重點要研究推動兩個方面的工作，保障養老金制度的可持續性。第一，是要研究化轉股權的管理、運營、處置、資金歸集和收益再投資等工作，及時提供充足可持續的現金流，保證養老金的足額發放，未來將與投行、資產管理機構等金融機構加強合作；第二，推動國企混改，實現全民共享發展成果。