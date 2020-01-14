【虛擬銀行】WeLab稱單靠優惠吸客難持續　致勝須看服務體驗

本港首批8間虛擬銀行密鑼緊鼓籌備開業，現正試業的ZA Bank昨日開出最高6.8厘的存息優惠搶客。

同獲發牌的WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智稱，旗下虛擬銀行將於今年內開業，對於有對手以高息吸客，他認為虛擬銀行開業之初推出優惠屬正常，但長遠經營仍要取決於客戶體驗。

料虛銀與WeLend不構競爭

龍沛智出席論壇活動後指，虛擬銀行正處籌備階段，惟暫無確實開業日期，現時該行團隊約有100人，會再因應需要增聘人手。他又指，虛擬銀行將與同系貸款平台WeLend分開營運，前者主打全面的金融服務，後者則主攻貸款服務，兩者定位不同，而貸款定價方式亦有異，料不會構成競爭。

對於同業開出高達6.8厘的息口吸客，龍沛智認為銀行息口不時因季節因素及市場環境上落，而虛擬銀行開業初期以優惠吸客亦屬正常，未必可作為長期的參考。他又強調長遠而言，虛擬銀行的競爭將更取決於可同銀行所提供的客戶體驗。

除了WeLab，由小米（1810）及尚乘合組的天星銀行，有傳亦即將展開試業。尚乘數科行政總裁李蕾表示，公司背靠小米的手機及物聯網產品業務，是8間虛銀中唯一具有硬件業務背景，冀藉此吸收大量客戶數據，改善服務體驗。她又透露，希望推動跨境金融業務，故此公司已在新加坡申請數碼銀行牌照。