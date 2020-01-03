【虛擬銀行】香港銀行學會首邀虛銀加入　6行正式成學會機構會員

本地虛擬銀行發展如火如荼，香港銀行學會亦宣布6家虛擬銀行正式成為學會的機構會員，是該學會首次邀請虛擬銀行加入成為會員，它們分別是天星銀行有限公司、富融銀行有限公司、Livi VB Limited、平安壹賬通銀行（香港）有限公司、SC Digital Solutions Limited 和 WeLab Bank Limited。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，香港銀行學會歡迎虛擬銀行正式加入成為學會的機構會員，他們的成立標誌香港銀行業邁進新發展里程，也說明專業培訓發展必須與時並進。學會目前一共擁有103個機構會員及關聯成員，個人會員數目更超過6,000，隨著香港金融科技迅速發展，我們相信來自虛擬銀行和金融科技機構的會員佔比將於未來進一步提升。

該學會又指，自從香港金融管理局於2019年上半年發出虛擬銀行牌照以來，學會不斷加強在金融科技、網絡安全和數碼銀行業務領域的培訓工作，至今推出超過30個相關課程和研討會，內容範圍涵蓋風險管理、業務發展、區塊鏈運用、數據安全和環球監管守則等，培訓對象以虛擬銀行和傳統銀行從業員為主，參與人數超過2,000人次。同時，學會也積極為新加入金融業的虛擬銀行從業員提供傳統銀行業知識的專業培訓，例如「銀行專業會士」（Certified Banker）課程。