瑞銀：2020年中國經濟增長料保6%

瑞銀投資研究部首席中國經濟學家汪濤指出，2020年中國經濟增長料將保6%，通脹料1月見頂。

《路透》報道，汪濤在「第二十屆瑞銀大中華研討會」媒體見面會上指出，財政政策今年主要不是減税，而是主要增加支出。基建投資料增長6%至8%。關於貿易協議，在第一階段貿易協議簽訂以後，將是一個穩態。

「所以今年最大的積極意義是（貿易衝突）不會進一步升級，中美關係不會迅速惡化，而是好像喘一口氣。」

人民幣將於6.8至7.1之間

她指出，短期內，隨着中美第一階段貿易協議的簽訂，市場的預期肯定是比較好的，人幣兑美元很可能衝到6.8。但從今年來看，因有美國大選，還有很多影響因素，匯率可能在窄幅的波動，可能是6.8至7之間或者至7.1之間。

財政方面，今年不會有太多的減税，更多的是落實。此前中央也提出來提前發放的專項債額度不能用於土地儲備等，更多的要放在基建上。

她並指出，今年將繼續推進市場的開放和一些改革，包括戶籍制度、支持民營企業以及一些就業政策等都會繼續推進來穩增長。

1月通脹率或達5%

汪濤認為，通脹可能在1月份見頂，按年升幅或超5%，因為有農曆新年的因素、有豬肉的因素。今年農曆新年是1月，去年是2月，有一個錯位。2月因為基數的原因，CPI會降下來，到下半年因為豬肉價格基數的原因，CPI下降又會下行得更加明顯一些，所以通脹並不是一個特別大的風險。

房地產政策方面，除非房地產本身出現大幅的投資和建設的大幅下滑，房地產政策不會有明顯的放鬆。房地產政策可以理解為比較中性的政策，既不大幅打壓，也不會大幅的刺激。