華為組織架構大調整　「Cloud&AI」成第四大獨立子業務

內媒消息指，華為開啟新一輪組織架構調整。此次調整也意味着Cloud&AI成為繼運營商BG、企業BG、消費者BG外，華為的第四大BG（獨立子業務集團）。

綜合媒體1月15日報道，華為內部的人事任命文件顯示多個業務部門負責人調整。其中，侯金龍擔任Cloud&AI BG總裁；彭中陽任企業BG總裁，原來企業BG總裁閻力大調任B類國家管理部總裁；吳偉濤任公司總幹部部副部長，劉宏雲增任東南亞地區部總裁。

伴隨着新一輪人事任命，華為組織架構調整浮出水面，「Cloud&AI」BG升至華為第四大BG，與運營商BG、消費者BG以及企業BG屬於同一級別。

任正非2019年8月20日接受美聯社採訪時表示，他預計，由於華盛頓的政治氛圍，美國的出口限制不會緩解。（AP）

華為相關人士稱，目前只是剛看到這一人事任命文件，本輪的組織架構調整剛開始，接下來應該還有調整。

變革避官僚主義

2017年華為正式成立了雲BU部門，成為繼運營商業務BG、企業業務BG、消費者業務BG後的第四大部門。

2018年年底，華為對「ICT基礎設施業務」進行了組織架構的重組和優化，將公有雲、私有雲、AI、大數據、計算、存儲、IoT等與IT強相關的產業重組為「計算與雲」產業群，並在此基礎上組建了「Cloud&AI產品與服務」。

2019年的一季度，華為又將IoT、私有云團隊合入Cloud BU。今年一開始，華為正式將Cloud&AI升級為BG。

2019年10月份，華為創始人、CEO任正非在內部講話中提到，公司組織變革主要目的是為了避免官僚主義產生，增強作戰能力。

強調公司整體經營穩健

華為輪值董事長徐直軍在2020年的新年致辭中同樣強調組織變革主要目的是為了增強作戰能力，避免官僚主義。「要把一切不適應提升主戰競爭力、不適應改善戰略支援服務的機構合併、裁減，人員轉行，聚焦到以生存為中心的主航道上來。」徐直軍稱，ICT組織變革的目標是支持雲與計算產業的商業成功，聚焦在產業維度的專業性和效率、聚焦產業競爭力提升。

他並預計2019年華為全年實現銷售收入超過8,500億元人民幣，按年增長18%左右。儘管沒有達到年初預期，但公司整體經營穩健，基本經受住了考驗。